Mode von Politikerinnen : Plissees statt Klischees

Wie ein alter Look aussieht und was einen neuen Look ausmacht, ist dieser Tage an ungewöhnlichen Orten zu beobachten. Also nicht auf einem Laufsteg oder bei Instagram, sondern zum Beispiel in Brüssel, bei der Europäischen Kommission. Dort traf Ursula von der Leyen Mitte Dezember die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Die Fotos zeigen es: Von der Leyen erinnerte modisch an die Ära Merkel, im roten Blazer, Annalena Baerbock hingegen trug eine schimmernde champagnerfarbene Seidenbluse mit Raffungen. Bei der Ankunft saß darüber ein roter Mantel mit Gürtel in der Taille.

Blazer? In Brüssel jedenfalls nicht mit Annalena Baerbock, womit schon mal die größte modische Revolution dieses neuen Kabinetts ausgemacht wäre. Denn der Anzug in Farbe, mindestens der Blazer, waren für Frauen in der deutschen Spitzenpolitik 16 Jahre lang das Mittel der Wahl. Bundeskanzlerin Angela Merkel kultivierte diesen Look. Der Merkel-Look hatte seine Vorzüge: Er zitierte in einer Männerwelt die Anzüge der Herren und distanzierte sich farblich zugleich von ihnen. Er wird mit seinem Uniform-Charakter auch praktisch gewesen sein, denn über so ein Outfit muss man nicht lange nachdenken und ist trotzdem irgendwie gut angezogen. Angela Merkel war in dieser Hinsicht parteiübergreifend eine Art Stilvorbild.