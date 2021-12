E ine wacklige Verbindung über Zoom. Es ist früher Morgen in den USA. Michelle Zauner sitzt ungeschminkt und mit nassen Haaren vor ihrem Laptop in einem Hotelzimmer und plaudert drauflos. Einen Moment lang friert das Videobild ein, hält die Künstlerin so fest, wie man sie im Gespräch noch häufiger sehen wird: mit angewinkeltem Kopf, geschlossenen Augen und einem breiten Grinsen. Eine Pose, irgendwo zwischen Nachdenklichkeit, Entspannung und freundschaftlicher Vertrautheit. Mit Michelle Zauner zu reden fühlt sich schnell so an, als spräche man mit einer Freundin, die man lange nicht gesehen hat, an deren Leben mit allen Schicksalsschlägen und Erfolgen man aber immer noch Anteil nimmt. Andererseits glaubt man ja ohnehin, sie gut zu kennen, zumindest wenn man ihre Erinnerungen „Crying in H Mart“ gelesen hat, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden und gerade auf Deutsch unter dem Titel „Tränen im Asia-Markt“ (Ullstein) erschienen sind.



Michelle Zauner ist mit einer koreanischen Mutter und einem amerikanischen Vater in der Stadt Eugene im Bundesstaat Oregon aufgewachsen. Sie ist 32 Jahre alt und lebt in Brooklyn. Sie ist Frontfrau und Kopf der Indie-Rockband Japanese Breakfast, die in diesem Sommer ihr drittes Studioalbum veröffentlicht hat („Jubilee“) und im kommenden Jahr auf Europa-Tournee geht.