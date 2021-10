Nach der Pandemie : Der Look von morgen

In Mailand und Paris ist zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder anlässlich der Fashion Weeks viel los. Das Ende der Pandemie ist für die Designer in Sicht. Was folgt daraus für die Mode? Acht Thesen.

Handgemachtes wird wertvoller

Die Idee kommt ausgerechnet aus den Vereinigten Staaten, die nicht gerade für alte Handwerkstechniken bekannt sind und früher als andere Länder mit dem Garment District in New York die Produktion von Bekleidung systematisierten. Aber eine Gruppe Designer setzt sich dort nun für verantwortungsbewusstes Design ein, verdient zwar Geld mit Mode, behält aber das nähere Umfeld, häufig die direkte Nachbarschaft, mit sozialen Taten im Blick. Und mit Gabriela Hearst, die in New York unter eigenem Namen entwirft und seit diesem Jahr Kreativ-Direktorin des Pariser Hauses Chloé (Bild oben) ist, schwappt die Welle auch herüber nach Europa. Ihre wie von Hand geknoteten Kleider, das Patchwork-Muster, die mit Muscheln besetzten Stücke muten so besonders an, als hätte sie ein lieber Mensch für einen ganz persönlich mit Hingabe genäht. In Zeiten, da der Wiederverkauf boomt, da die ersten Secondhand-Plattformen mit Luxusonlineshops zusammenarbeiten und Kunden, die vor einigen Monaten etwas gekauft haben, anbieten, die Ware schon wieder gegen Geld und Einkaufsgutscheine weiterzuverkaufen, ist das mit solchen Stücken ganz gewiss nicht übers Herz zu bringen.

Das Beste existiert bereits

Eine Modefrau erzählt in Mailand von einer Entdeckung: einem Koffer voll mit Kleidungsstücken aus den Neunzigerjahren. Ihre Mutter hat den Koffer aufgehoben, und sie ist jetzt am Auspacken. Denn alles ist top erhalten, die Stücke stammen aus einer Zeit, als noch nicht so minderwertig produziert wurde wie heute. Und die Teile, weil aus den Neunzigern, sind jetzt wieder angesagt. Die Geschichte zeigt: Das Beste existiert bereits. Sei es die Patchwork-Decke, in der Rapper A$AP Rocky auf der Met Gala in New York vor drei Wochen erschien und die eine Frau aus Kalifornien als das Modell wiedererkannte, das ihre Urgroßmutter einst gefertigt hatte, sei es die Schau von Prada. Genauer: Es sind zwei Prada-Schauen, eine in Mailand (links), eine zweite, zur selben Zeit, in Schanghai (rechts), mit so ähnlichen Stücken, dass die zwei Models wie Mode-Zwillinge aussehen. Beide tragen sie abgewetzte Leder­jacken, die aussehen, als sollte in ihnen schon Geschichte stecken.