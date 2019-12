French Girls : Kultivierte Nonchalance

Die Haare vom Wind zerzaust, der lange Pony verschleiert den Blick, der zwischen mädchenhafter Verträumtheit und gelangweilter Arroganz mäandert. Der wollene Cardigan ist wie zufällig über die Schulter gerutscht und lässt ein zartes Seidentop hervorblitzen, das nur lose im hohen Bund der Culotte-Hose steckt. Auf dem kleinen Tisch vor der unaufgeregten Schönheit steht ein Café au Lait, im Aschenbecher verglüht eine Zigarette, eine alte Ausgabe von „Bonjour Tristesse“ liegt neben einem Smartphone – der einzige Hinweis darauf, dass Bilder wie diese keine Fundstücke aus den Siebzigern sind, sondern auf Instagram unter dem Hashtag #parisianstyle zuhauf aufploppen. Der neue Pariser Chic ist einer der größten Trends der letzten Jahre.

Bibliotheken ließen sich füllen mit Büchern, die dem Geheimnis dieses Looks und vor allem der dafür nötigen Attitüde auf den Grund gehen. Den Auftakt machte 2011 die von der Lagerfeld-Muse zur erfolgreichen Designerin avancierte Inès de la Fressange mit „Parisian Chic“, 2014 legte die Fotografin, Illustratorin, Bloggerin und Autorin Garance Doré mit ihrem weltweiten Bestseller „Love x Style x Life“ nach. Es folgten unzählige Ratgeber mit – übrigens auch bei den Originalausgaben gern englischsprachigen – Titeln wie „How to be Parisian wherever you are“, „French Women don’t get facelifts“ und „Dress like a Parisian“.

Gegenentwurf zu porenfreier, amerikanischer Perfektion

Wer nun an die akkuraten Schnitte eines Christian Dior oder die leicht unterkühlte Eleganz einer Catherine Deneuve denkt, liegt aber nicht ganz richtig. Denn der Pariser Schick von heute kommt modern-flamboyant, mit viel Nostalgie und noch mehr Unbekümmertheit daher: in flatternden Kleidern und fließenden Blusen, Midi-Kleidern mit Carré-Aussschnitt oder weiten Jeans und Fischerkorb à la Jane Birkin.

Der Trend ist ein Gegenentwurf zu den perfekt sitzenden Frisuren, porenfrei geschminkten Gesichtern mit verlängerten Wimpern und überzeichneten Konturen einer Kim Kardashian, die Millionen junger Frauen rund um den Globus zur ständigen Selbstoptimierung antreibt. Perfektionismus, schreibt Garance Doré, sei eine Lebenseinstellung – in New York. Die typische Pariserin hingegen perfektioniere den improvisiert anmutenden Look. Der wirkt auch deshalb so souverän, weil man ihm die Dauer seines Entstehens nicht ansieht. Jane Birkins Töchter Lou Doillon und Charlotte Gainsbourg prägen den Trend ebenso en passant wie das Model Caroline de Maigret.

Eine der – auch wirtschaftlich erfolgreichsten – Ikonen dieses Stils ist Jeanne Damas. Die 27 Jahre alte Pariserin mit dem Schmollmund und den dunklen, stets leicht verwuschelten Haaren legte die mittlerweile klassische Karriere vom Instagram-It-Girl zur Mode-Designerin hin, ist mit ihrem Label Rouje heute weltweit erfolgreich und neuerdings auch Chefin ihres eigenen Restaurants in Paris. Aktuell ist Damas auch als Model in einer Kampagne der spanischen Textilkette Mango zu sehen, die den französischen Stil nun ebenfalls aufgreift.

Dass sich der Trend längst auch jenseits der Seine durchgesetzt hat, beweist zudem die iranisch-stämmige Designerin Sussan Shokranian, die lange in Brasilien lebte und gerade in Paris weilt. Ihre Mode ist vom leichtfüßigen französischen Stil inspiriert und schlägt den Bogen nach Deutschland: Im Sommer tat sich Shokranian mit der Münchnerin Katharina Augustin zusammen. Die Malerin brachte Shokranians Entwürfe vor der Kulisse typischer Pariser Apartments mit Acrylfarben auf die Leinwand.

Zwischen Proust-Bänden und Matisse-Bildern in Szene gesetzt

„Dieser Stil wirkt immer ungezwungen, als sei alles ohne große Überlegung und Vorbereitung einfach so geschehen“, sagt die 27-Jährige, die mit ihrem zart gewellten Longbob, dem fast ungeschminkten Gesicht, der zierlichen Statur und der leichten Bluse direkt einem ihrer Bilder entsprungen zu sein scheint. Die zeigen oft Frauen in entspannter Pose, umgeben von Vasen voller Blumen, Bücherstapeln und Matisse-Gemälden. Oder das Pariser Café de Flore, einen Sehnsuchtsort der „Parisians at heart“ , wie sich viele Anhängerinnen des neuen französischen Chics auf Instagram selbst nennen.