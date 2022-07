H ydras Hafen ist ein terrassenförmig ansteigendes Rund und gleicht fast den Tribünen eines Amphitheaters. Die Ränge sind Natursteinhäuser, für viele die schönsten in ganz Griechenland. Keines darf abgerissen, keines neu hinzugefügt werden, Gebäude verpflichten zum Erhalt. So wurde Hydra zur Ideal-Insel, autofrei, reklamefrei, ohne Satellitenschüsseln. Unten am Hafen sang schon Sophia Loren im Film „Der Knabe auf dem Delphin“, und Leonard Cohen verliebte sich in Marianne Ihlen. In dieses Hafenrund laufen Boote nicht einfach ein, hier kommen sie auf eine Bühne. Schiffshorn – und Auftritt.



Guilty heißt das bunte Boot von Dakis Joannou, einem Ingenieur und Bauunternehmer, dessen hervorstechendes Merkmal neben seiner Großzügigkeit die Liebe zur zeitgenössischen Kunst ist. Sein Wohnhaus in den Hügeln bei Athen gleicht einem Museum, und seine 35-Meter-Yacht, mit der er regelmäßig zu seinem Ferienhaus nach Hydra reist, einer Skulptur von Jeff Koons. Poppige Geometrie in Gelb, Pink, Schwarz und Violett. Kunst als Übertreibung und Extravaganz? Dakis Joannou und Jeff Koons bekennen sich: schuldig.