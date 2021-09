Bild: dpa

Fendi

Kim Jones, seit einem Jahr Fendi-Kreativ-Direktor, hat mit seinen vergangenen, ausschließlich im Netz übertragenen Schauen hinreichend Digitalkompetenz erworben. Jetzt zeigt er für Fendi zum ersten Mal live und beginnt mit der luxuriösesten aller Farben: schneeweiß. Es folgen Pastelltöne und schwarz sowie Patchworkmuster, die beim näheren Hinsehen Gesichter und Körper darstellen. Das sind Werke aus der 54 Jahre dauernden Ära von Karl Lagerfeld bei Fendi, vom Illustrator Antonio Lopez aus den Siebzigern. Aus heutiger Perspektive sind es aber nicht nur Zeichnungen über die Siebziger, sie passen auch in die Jetztzeit, zu einer Kollektion, die trotz fließender Mantelcapes den Körper mit jedem Look in Szene setzt.