© AP

Ende vergangenen Jahres hat Margherita Missoni, Enkelin des Gründers Ottavio, die kreative Führung der kommerziell nicht zu unterschätzenden Zweitmarke übernommen. Seit Donnerstagnachmittag weiß das jeder, denn sie lädt ein zu einer Tour mit der historischen Straßenbahn durch Mailand. Die ist vollbesetzt, einige müssen stehen – nämlich die Models, die ein- und aussteigen, damit die Fahrgäste was zu gucken haben, also Strickware mit Zickzackmuster und Spaßmotiven, die so viel Laune machen wie diese Tour.