Schachpartie : Messi und Ronaldo erobern mit ihrer Louis Vuitton-Kampagne das Netz

Sie hatten es nicht einmal nötig, sich gegenseitig zu taggen. Als Lionel Messi und Cristiano Ronaldo am Samstag jeweils das gemeinsame Foto für die Luxusmarke Louis Vuitton auf Instagram posteten, markierten sie das Gegenüber nicht. Eigentlich wäre das selbstverständlich. Louis Vuitton selbst taggte brav „leomessi“ und „cristiano“. Auch in den sozialen Medien gibt es schließlich eine Etikette. Die Mindest­anforderung an Höflichkeit: auf den anderen hinzuweisen, wenn man ihn schon in den Kommentaren nicht freundlich erwähnt. Auch für Hashtags fehlte den beiden Strategen am Brett der Sinn.

Sie können eben keinen anderen Fußballgott neben sich dulden. Der Claim der Louis-Vuitton-Kampagne für einen Attaché-Koffer ist „Victory is a state of mind“, und das legt dann jeder für sich aus. Die Gemeinsamkeiten enden ohnehin in der Komposition. Denkerposen setzen stille Beschäftigung voraus. Die Blicke gehen nach unten, wie bei Auguste Rodin. Oder gar wie bei Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Andererseits geht Ronaldos Blick über das Brett hinaus, wie abwesend, womöglich auf Messis Tätowierungen gerichtet. Für Schachspieler sitzen die Haare zu perfekt.

Getrennt vor der Kamera?

Es ist kein Bild der Gemeinsamkeit. Das Foto, das am Tag vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Qatar ver­öffentlicht wurde und die sozialen Netzwerke anheizt, lässt die alte „Messi-Ronaldo rivalry“ aufleben. Messi, 35 Jahre alt, siebenmal „Weltfußballer des Jahres“ und ein Star bei Paris Saint-Germain, hat mit Argentinien keine ganz schlechten Chancen auf den Weltmeistertitel. Ronaldo, 37 Jahre alt, fünfmal „Weltfußballer“ und gerade bei Manchester United in einer Krise, wird wohl mit Portugal nicht so weit kommen. Überhaupt geht es hier um ein geradezu altmeisterliches Werk. Annie Leibovitz, auch schon 73 Jahre alt, hat das alles so schön arrangiert und ausgeleuchtet, als gäbe es in der Werbe- und Modefotografie gar keine Debatte um Authentizität. Klassisch wird das Foto auch durch die Tradition, in der es steht: 2010 hatte die Fotografin Pelé, Maradona und Zinédine Zidane in einer Louis-Vuitton-Kampagne abgebildet.

Dieses Mal mussten sich die Protagonisten nicht einmal treffen. Das Making-of-Video legt zwar mit geschicktem Schnitt nahe, dass sie gleichzeitig bei Leibovitz saßen. Aber beim genauen Hin­sehen ist das nur eine Illusion. Messi geht durch eine typische Pariser Altbauwohnung mit bodentiefen Fenstern, dekorierten Tapeten und Haussmann-Fassaden im Hintergrund. Ronaldo dagegen wird von Leibovitz in einem Studio begrüßt und vor neutraler Wand fotografiert. Bei Sekunde 14 des Films, den Louis Vuitton am Wochenende erst veröffentlicht und dann zurückgezogen hat, ist auf einem Bildschirm im Hintergrund auf einem Foto Messi, auf dem anderen Ronaldo allein am Koffer zu sehen – dessen Damier-Muster in Braun und Beige George Vuitton 1888 erfunden hat.

Die größte Arbeit kommt nach dem Shooting

Es wäre kein Wunder, wenn es sich bei dem Foto um eine Montage handeln würde. Denn die größte Illusion, die es über Modefotografen wie Annie Leibovitz, Steven Meisel oder Mario Testino noch immer gibt: dass sie wegen ihres Genies den richtigen Moment in die Ewigkeit verlängern. Die Wahrheit ist aber, dass die größte Arbeit an einem solchen Motiv in der Postproduktion wartet. An einem hochglanzpolierten Werbefoto arbeiten Retuscheure viele Stunden. In diesem Fall wurden zum Beispiel die Kontraste vergrößert, um eine besonders plastische Wirkung zu erzielen. „Geradezu perfekt“, urteilt ein New Yorker Fotograf – und meint damit auch, dass diese Art des eiskalt bearbeiteten digitalen Fotos heute oft gar nicht mehr erwünscht ist.

So perfekt das Foto, so perfekt die digitale Ausspielung. Am Sonntag durchbrach Ronaldo auch dank dieses Posts bei Instagram die magische Schwelle von 500 Millionen Followern. Er führt also die Instagram-Fanliste an, deutlich vor Messi (376 Millionen), Kylie Jenner (372), Selena Gomez (357) und Dwayne Johnson (348). Eine deutsche Fachfrau für Luxusmarketing schätzt, dass jeder der beiden Fußballstars für diesen Vertrag „mindestens zehn Millionen Euro“ erhält; dabei geht es nicht um ein langfristiges Engagement als Markenbotschafter, sondern nur um einen Einzelauftrag, also um einige Stunden. Und durch die vielen neuen Follower verdienen die beiden noch mal daran. Denn jeder Fan bedeutet bares Geld.