Im Jahr 1969 echauffierte sich in einem heute legendären Fernsehinterview eine damals bereits legendäre Modeschöpferin über die Mode der Zeit: Knie zu zeigen, das sei unanständig. Man müsse schon perfekte Knie haben. Aber nein, das sei mindestens so unanständig wie Ellbogen zu zeigen!

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass diese Dame ausgerechnet Coco Chanel war – die Frau, die Damenmode revolutionierte, indem sie so etwas wie Bequemlichkeit in ihren Entwürfen mitdachte: Weite Kleider aus Jersey, die waren ihr Verdienst zu Beginn des Jahrhunderts.

Doch die die Vorstellung davon, was „anständig“, was elegant, was bequem ist, hatte sich seither verändert. Die Designerin, die diese zeitgenössische Vorstellung in der Mitte des Jahrhunderts in Mode übersetzte, war Mary Quant. Ihr wird die Erfindung des Minirocks zugeschrieben – doch ihr Verständnis für Emanzipation und Popkultur schlug sich nicht nur in diesem ikonischen Kleidungsstück nieder.

Ihr Laden war Treffpunkt der „Chelsea Set“

Geboren wurde Quant 1930 in England. Sie studierte Kunst in London, arbeitete dort bei einem Hutmacher und lernte Schnittmuster zu erstellen. Mit gerade mal Mitte 20 eröffnete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und einem Freund die Boutique „Bazaar“ auf der Londoner King’s Road. Dort wurden Schmuck, Musik und Kleidung angeboten – gut zwanzig Jahre lang sollte der kleine Laden der Treffpunkt der „Chelsea Set“ sein, jener mondänen jungen Menschen, deren Stil später die „Swinging Sixties“ prägen würde. Sie begann, selbst Kleidung zu entwerfen, für ihre Labels Mary Quant und Ginger Group sowie für den amerikanischen Einzelhandel J.C. Penney.

Der Minirock, zu dem sie sich von Entwürfen aus den Dreißigerjahren inspirieren ließ, wurde dabei zu ihrem Durchbruch: Ein Rock so kurz, dass nahezu das ganze Bein zu sehen war. 1962 fotografierte die britische „Vogue“ das wiederentdeckte Kleidungsstück, das jedoch erst einige Jahre später nicht mehr als obszön empfunden werden sollte. Dabei ist der Minirock in erster Linie kein aufreizendes Kleidungsstück – sondern ein praktisches. Denn der kurze Rock (von Quant mit bunten Strumpfhosen kombiniert) gibt Beinfreiheit, oder konkret: Man kann darin laufen, ja sogar rennen. Das mag aus heutiger Sicht, da Frauen längst Hosen tragen, banal wirken. Doch hatte Damenmode in den Fünfzigern mit Diors „New Look“, schmaler Taille und engen Stiftröcken, erst emanzipatorisch einen Rückschritt machen müssen, bevor sich dieses radikale Kleidungsstück durchsetzte.

Die Designer John Bates, André Courrèges und Cristóbal Balenciaga griffen das Stück ebenfalls in ihren Kollektionen auf. Dass Mary Quant aber retrospektiv meist allein als Schöpferin des kurzen Rocks genannt wird, liegt daran, dass sie die aufblühende Popkultur – als Anpreisung der Oberfläche und demokratisches Momentum – grundlegender begriff. Sie verpflichtete das Supermodel Twiggy zur Botschafterin dieser Idee und wurde so zum Symbol für Jugendlichkeit und einer neuen, androgynen Femininität, die ihre Verspieltheit durch bequeme, bunte Kleidung ausdrückte. Sinnbild dafür war ihre 1963 in Paris vorgestellte „Wet Collection“, in der sie aus PVC gepresste Stiefel und Regenmäntel zeigte: Warum aufwendige Muster konstruieren, wenn man sie auch, wie Kaugummi, formen kann?

Dieser gewissen verspielten Einfachheit – ohne Saum, immer grell – verpflichtete sich Quant bis zum Ende, als sie sich im Jahr 2000 aus dem Modegeschäft zurückzog, und das Unternehmen von japanischen Eignern übernommen wurde.

Im Jahr 1968 sagte sie in einer Dokumentation auf die Frage, welchen Zweck Mode habe: „Erstens, aufzufallen, zweitens, sexy zu sein, und drittens, sich gut darin zu fühlen.“ Sie könne sich zumindest nicht vorstellen, dass man Kleidung trägt, nur um nicht zu frieren.

Nun ist die britische Modedesignerin im Alter von 93 Jahren in England gestorben.