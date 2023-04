Frau Porro, können Sie sich noch an Ihren ersten Salone del Mobile erinnern?

Nicht genau, ich war noch sehr jung. Da kommen Erinnerungen hoch, die sich nicht auf ein spezielles Jahr beziehen. Es gab noch das alte Messegelände in der Stadt, wir parkten unser Auto am Velodromo Maspes-Vigorelli und gingen von dort durch das große Tor. Für mich als Kind war es ein merkwürdiger Ort, all die verschiedenen Inszenierungen, in jeder Ecke sah es anders aus, wurde eine andere Sprache gesprochen. Mein Vater fragte mich am Abend, was ich gesehen habe. Und ich weiß noch, wie ich einmal einen Sessel entdeckt hatte, der wie eine Blume geformt war. Der hatte mich total fasziniert. Genauso wie die Fahrstühle.

Haben Sie als Schülerin auch schon für das Unternehmen Ihrer Familie dort gearbeitet?

Erst später, als ich Studentin war. Da bereitete ich mit unserem Art-Direktor Piero Lissoni eine Kollektion mit neuen Materialien vor. Ich studierte schon Set-Design, und Piero bat mich, szenografische Skizzen anzufertigen, also gewissermaßen das Bühnenbild für unseren Messeauftritt. Vorher habe ich nicht wirklich auf der Messe gearbeitet, ich war nur jedes Jahr mit meinem Vater und Großvater dort. Das war ein fester Termin für uns alle.

Porro, die Marke, wurde vor fast 100 Jahren von Ihrem Urgroßvater Giulio Porro und dessen Bruder Stefano in Brianza gegründet, es folgten ihre Söhne und dann deren Söhne. Sie sind in der vierten Generation die erste Frau, die für das Familienunternehmen die alleinige Verantwortung übernahm. Stand für Sie von klein auf fest, dass Sie Ihrem Vater Lorenzo nachfolgen würden?

Überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Mein Vater sagte sogar, dass ich nicht mit ihm zusammen arbeiten solle. Das war seine Strategie, damit ich eigene Wege gehe. Eigentlich wollte ich Malerin werden. Aber meine Eltern sagten, du bist doch gut in Mathe und Naturwissenschaften, mach doch lieber das. Ich ließ mich überreden, nahm aber fünf Jahre lang privaten Zeichenunterricht. Als es dann ans Studieren ging, sagte ich, ich will Architektin werden. Doch das wollten meine Eltern auch nicht. Daraufhin sagte ich, dann studiere ich Set-Design. Da kommt alles zusammen, was ich mag: Musik und Theater, Tanz und Literatur, Mode und Kostümdesign, aber eben auch Architektur.

Zehn Jahre lang haben Sie als Kostüm- und Bühnenbildnerin für Theater von Australien bis Brasilien gearbeitet, und Sie waren unter anderem zuständig für die Eröffnungszeremonien der Olympischen Spiele von London 2012 und Sotschi 2014. Was hat Sie doch noch dazu gebracht, ins Familienunternehmen einzusteigen?

Ich war in einer Zwickmühle. Beides war reizvoll, ich hatte früh schon eine tolle Karriere als Set-Designerin. Andererseits war da unser Familienunternehmen. Ich bin in der Firma groß geworden, ich hatte das starke Gefühl, dass ich etwas zurückgeben müsste. Drei Jahre lang versuchte ich dann, beides unter einen Hut zu bringen. Aber das war völlig unmöglich.

Sie sind inzwischen in der vierten Generation nicht mehr allein in der Firma.

Nein. Meine Cousins sind allerdings viel jünger als ich. Tommaso ist Ingenieur und hat auch schon einige Jahre in seinem Beruf gearbeitet, bevor er ganz bei Porro eingestiegen ist. Er kennt sich mit Qualitätsmanagement und technischen Prozessen aus. Giovanni hat Wirtschaft studiert, er wird sich künftig ums Finanzielle kümmern, und Giulio, unser Jüngster, ist noch unentschlossen, will aber vielleicht auch irgendwann für Porro arbeiten.

Wie lange haben Sie das Unternehmen geleitet?

Fast acht Jahre.