Heute kann man die ursprüngliche Anlage gut erkennen. Das Haupthaus sieht wieder etwa so aus wie nach 1914, als es der belgische Kaufmann Georges Fester als Sommersitz errichten ließ. Sein Winterpalais befand sich in Kopenhagen. In Wentorf verbrachte er nur wenige Monate im Jahr. Doch da seine Frau Hamburgerin war, ließ er sich beim Bauen nicht lumpen. Zwei große Hallen, 20 Zimmer und ein bildschönes Torhaus mit der altflämischen Aufschrift „Weltevreden“ („wohlzufrieden“). Die Aufschrift gibt es heute noch. Bilder aus der damaligen Zeit zeigen, wie lebhaft es zuging. Die Jugend der Nachbarschaft durfte nach Belieben das Schwimmbad benutzen. Und den sechs Ziehkindern von Anna Fester wurde pro Woche ein „unartiger Tag“ zugestanden, an dem sie tun und lassen konnten, was sie wollten.

DIE IDEE EINER RESIDENZ

In den dreißiger Jahren verkaufte Fester das Haus. In der Zeit des Nationalsozialismus diente es als Müttergenesungsheim, in der Nachkriegszeit als Heim für Flüchtlingskinder. Ähnlich erging es dem nur rund 600 Meter entfernten Landhaus Haase. 1889 hatte es der Hamburger Augenarzt Gustav Haase bauen lassen und dafür auch den Hamburger Stararchitekten Martin Haller engagiert. 1935 kaufte die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt das Haus und wandelte es in ein Kinderheim um. Die Nutzung blieb bis weit nach Ende der Nazizeit erhalten. Von 2006 an stand es leer, bis eine Familie es vor einigen Jahren erwarb und aufwändig renovierte. Und 2015 an den deutschen Autor und Moderator Roger Willemsen verkaufte. Willemsen muss bei einem Spaziergang um den Mühlenteich mit einer Freundin sofort einen starken Bezug zu dem Ort entwickelt haben. „Er wollte es sofort haben“, berichtet die heutige Leiterin des Hauses, Annette Schiedeck. Er habe nicht einmal einen Gutachter beauftragt, sondern es einfach gekauft. Selbst als seine schwere Krebserkrankung diagnostiziert wurde, hielt Willemsen an dem Plan fest. Die letzten Wochen seines Lebens verbrachte er in dem ehemaligen Landhaus Haase. Inmitten seiner verblüffend gut hierher passenden Möbel, der holzgetäfelten Bibliothek, der zahlreichen CDs und des wunderschönen bunten Glasfensters im Treppenaufgang, in dem sich das Sonnenlicht bricht.