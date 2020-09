Was ist der schönste Look der Mailänder Modewoche?

Stil-Voting : Was ist der schönste Look der Mailänder Modewoche?

New York und London haben es vorgemacht, auch in Mailand findet die Modewoche vielfach digital statt. Stimmen Sie ab, welches Outfit am meisten Lust aufs nächste Frühjahr macht.

London und New York haben es vorgemacht: Die Modewochen finden auch in diesem Herbst größten Teils digital statt. So halten es auch einige Designer in Mailand, wo dieser Tage die Kollektionen für das kommende Frühjahr gezeigt werden. Und wie schon Anfang des Jahres müssen bei jenen Schauen, die physisch stattfinden, die Corona-Richtlinien von allen eingehalten werden. Abwesend bleiben das Modehaus Gucci mit seinem Kreativdirektor Alessandro Michele, Bottega Veneta und auch Jil Sander. Sie setzen diese Saison aus – trotzdem lohnt sich ein Blick in den Mode-Kosmos.

Besonders sehnsüchtig erwartet: Die Prada Show. Miuccia Prada und Raf Simons geben ihr gemeinsames Designerdebüt. Kapuzenpullover treffen dort auf lockere Hosen. Ein klares Zeichen dafür, dass die Loungewear auch im nächsten Jahr erhalten bleibt – Corona dafür hoffentlich nicht mehr. Das Kontrastprogramm liefer Dolce & Gabbana mit seinen Zitronenmustern und mediterranen Kacheln. Aber auch Max Mara setzt auf Gemütlichkeit und beschäftigt sich mit der Frage, wann der Weg wohl wieder ins Großraumbüro führt – das passende Outfit dafür gäbe es dort bereits.

Ob im Livestream, über Instagram und TikTok oder direkt im Fernsehen, etwas Gutes hat diese Modewoche mitten in der Pandemie: Sie wird für alle zugänglich. Für alle, die die ein oder andere Show verpasst oder einfach nur den Überblick verloren haben, zeigen wir die besten Looks. Welches Outfit schafft es in das kommende Jahr und welches will man so schnell wie möglich wieder loswerden? Stimmen Sie ab für den Lieblings-Look für das Jahr 2021.