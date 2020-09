© Reuters

Prada

Es ist nichts Geringeres als das Debüt der Saison: Miuccia Prada und Raf Simons, zwei der größten Designer unserer Zeit, arbeiten fortan zusammen, an Prada. Gemäß der alten Theorie, dass die entscheidenden Einfälle der Luxusmode irgendwann auch günstigere Hersteller erreichen, könnten sie beide damit in einer einzigartigen Allianz bestimmen, was wir überübermorgen tragen wollen werden. Wann der Prada-Simons-Einfluss den Massenmarkt erreicht, bleibt allerdings erst einmal abzuwarten, ihre Uniform ist zwar konkret, aber nicht revolutionär: lockere Hosen darüber Tuniken, weite taillierte Röcke, mal kombiniert mit engen Strickpullovern mit großen Aussparungen, mal mit entspannten Kapuzenpullis. Regenmäntel und Rucksäcke. „Die Mode muss auf die Realität eingehen“, sagt Miuccia Prada bei der Gelegenheit nach der Digital-Schau. Die Realität bietet gerade wenig Raum für große Mode.