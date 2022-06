Mailänder Modewoche : Tschüß Anzug, hallo leichtes Leben!

So viel Zeit muss sein. Hunderte Gäste sind aus Mailand hoch ins Piemont gefahren, gehen an den ratternden Maschinen der Woll­we­berei vorbei, steigen die Treppen hoch aufs Dach, wo gleich die Modenschau beginnt. Da biegt Ermenegildo Zegna noch einmal ab: „Da lang, kommen Sie, ich muss Ihnen was zeigen. So viel Zeit haben wir.“ Ein holzgetäfelter Raum, eine alte Bibliothek, an der Wand ein Bord mit Farbkarten. Ermenegildo Zegnas Sohn Edoardo lacht, er weiß, was jetzt kommt. „Da saß mein Großvater“, sagt Ermenegildo Zegna und zeigt auf den lederbezogenen Schreibtisch. 1910 gründete der achtzehnjährige Ermenegildo Zegna hier in Trivero im Piemont seine „Lanificio“, die Wollweberei. Nach seinem Tod 1966 machten seine Söhne und dann seine Enkel aus dem Stoffhersteller auch eine Herrenmodemarke.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt" und das Frankfurter Allgemeine Magazin.



Dann geht es weiter. Der Vorstandsvorsitzende, der den Vornamen seines Großvaters trägt, zieht die Tür hinter sich zu und eilt durch die Fabrikhalle, sagt noch etwas, das keiner versteht, weil die Webmaschinen so laut rattern. Über das Dach, mit Blick auf das Naturschutzgebiet der Oasi Zegna in den Voralpen, geht nun die Kollektion für Frühjahr und Sommer 2023 – als Schlusspunkt der Mailänder Männermodewoche.