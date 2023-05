Der Mangel an Fachkräften ist auch bei Luxusfirmen ein Problem. Hermès bildet deshalb Menschen aus, die erst später im Leben feststellen, dass sie gerne mit Nadel und Faden arbeiten. Ein Besuch in der Manufaktur in Louviers.

Céline hält eine von vier überdimensionalen Zangen. Dazwischen ist hier, vor dem Eingang zur Manufaktur, ein ebenfalls untypisch großes Hermès-Band aufgestellt. Dunkelbraun, Kutschenlogo, Hermès-Paris-Schriftzug. Kleine Versionen dieser Bänder sitzen auf orangefarbenen Kartons, in denen etwas Neues von Hermès liegt. Das Band, das Céline mit drei Kollegen vor dem roten Backsteingebäude der Star-Architektin Lina Ghotmeh in der Normandie hochhält, steht auch für etwas Neues von Hermès, etwas offenkundig Großes: An diesem Karfreitag ist Manufaktur-Eröffnung in Louviers, anderthalb Autostunden westlich von Paris. Noch einmal eine Stunde, und man ist am Meer.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Gerade haben sie das Podium ein letztes Mal gewischt, vier glänzende Stahlscheren liegen bereit, für das Durchschneiden des Bandes. Dann sprechen der Chef von Hermès, der Bürgermeister, der Vorsitzende des Regionalrats Normandie. Es passiert nicht allzu oft, dass irgendwo in Europa eine Fabrik eröffnet wird, schon gar nicht eine, in der Handwerker beschäftigt sind. Die Freude in Louviers über die Neuen aus Paris ist entsprechend groß. Bis Mitte der Zehnerjahre produzierte Philips auf dem Gelände CDs und Schallplatten.