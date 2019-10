Luxushäuser im Resale-Rausch : Taschen von damals für heute

Vintage ist derzeit eines der größten Themen in der Mode, auch für Luxushersteller wie Dior und Fendi – mittlerweile wächst der Markt so stark, dass er eigenständig Trends hervorbringt.

Meine erste Saddle Bag habe ich gekauft, als ich gerade „Sex and the City“ schaute. In der dritten Staffel kann sich die Journalistin Carrie Bradshaw eine ganze Kollektion von Dior-Taschen leisten, die aussehen wie hübsch dekorierte kleine Sättel. Ich bin auch Journalistin und habe mir ebenfalls ein paar – nämlich drei – Saddle Bags geleistet. Allerdings 17 Jahre, nachdem die dritte Staffel erstmals ausgestrahlt wurde. Da kosteten die Taschen, die John Galliano ursprünglich für Christian Dior entworfen hatte, bei Vestiaire Collective, dem Onlineshop für Vintage, nur noch zwischen 150 und 200 Euro. Das war 2017.

Als ich die Tasche später trug, kam sie meinen Kolleginnen, die älter als 35 waren, gar nicht so alt vor. Alle, die Anfang der nuller Jahre, so wie ich auch, erst zwölf waren, unter ihnen auch Mitarbeiter von Dior, waren begeistert von meiner Tasche. 2018 dann legte Maria Grazia Chiuri, die aktuelle Kreativdirektorin des Hauses, die Saddle Bag neu auf.

Ähnlich ist es mit meiner ersten Baguette Bag von Fendi gelaufen. Sie ist mit lilafarbenen Pailletten besetzt, und wenn ich sie trage, habe ich manchmal Angst, dass ein Dieb um die Ecke kommen könnte, um sie mir abzunehmen. So ist es Carrie Bradshaw in „Sex and the City“ passiert, mit genau dieser Tasche. Mein Modell von 1999 kann man nun in der Neuauflage auch wieder bei Fendi kaufen – für 3000 Euro.

Die beiden Taschen sind beispielhaft für eine interessante Entwicklung im Accessoire-Geschäft: Taschen, die längst Vintage sind, kehren zurück in die Boutiquen, als Neuauflage. Auch die alten Teile von damals sind deshalb entsprechend gefragt. Das bestätigen Zahlen von Vestiaire Collective: Für Diors Saddle Bag sowie Fendis Baguette Bag ist die Suche in diesem Jahr um 100 Prozent gestiegen, die Preise haben sich häufig verdoppelt, meistens vervielfacht.

Eine meiner berühmtesten Mitstreiterinnen auf der Vintage-Suche ist niemand geringeres als Kim Kardashian. Wobei sie vermutlich nicht um zwei Uhr nachts ein Gebot auf Ebay für Korsett-Pumps von Tom Ford für Gucci Frühjahr/Sommer 2004 abgibt. Das erledigt wohl, wenn überhaupt notwendig, ein Assistent. Jedenfalls fotografiert sie sich seit einem Jahr immer wieder in echten Vintage-Highlights.

Das pinkfarbene Kleid von Thierry Mugler stammt aus dem Jahr 1999, die Haute-Couture-Catsuits von Azzedine Alaïa sind von 1990. Zu ihrer Sammlung gehört auch der Gucci-G-String, ein großer Entwurf der Modegeschichte: zwei ineinandergeschlungene Gs auf dem Steißbein, so hoch wie Tom Ford ihn bei Gucci 1997 zog. Das kleine Stück Stoff wird für mehrere tausend Euro gehandelt. Sofern man mal die Chance hat, eines zu bekommen.