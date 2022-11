Zuweilen hängt es an einem seidenen Faden, ob ein Vorhaben gelingt. In der Textilmanufaktur Luigi Bevilacqua in Venedig sind es Tausende seidene Fäden, die täglich reißen können. Umso faszinierender, mit welcher Selbstverständlichkeit die jungen Frauen an den Webstühlen gerissene Fäden verknoten und weiterverarbeiten. In der fabbrica, der Weberei, herrscht konzentriertes Schweigen, das durch das Rattern der Jacquardmaschinen und das Klappern der schweren Holzstangen durchbrochen wird. Zentimeter für Zentimeter werden im Herzen der Lagunenstadt – die Werkstätte befindet sich unweit der Rialtobrücke – halbmaschinell wertvolle Samt- und Brokatstoffe gefertigt. In der großen Halle im Santa-Croce-Viertel, in der die Sonne durch die Oberlichter scheint, hat man für einen kurzen Moment das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. Bis an die Decke ragen das überbordende Musterarchiv und die hölzernen Gerätschaften: eine Spinnmaschine, eine riesige vertikale Fadenmaschine und eng an eng gestellte Webstühle.

Was aussieht wie Relikte einer vergangenen Epoche, kommt täglich zum Einsatz. Das bezeugen auch die herumliegenden Garnstränge, Rollen und die vielen vertikalen und horizontalen Fäden, die in den Webstühlen über- und ineinander verlaufen. Dafür, dass die Manufaktur im 21. Jahrhundert gut in Schuss ist, sorgt Emanuele Bevilacqua, der sich das nötige Know-how angeeignet hat. Der Enkel der Gründerfamilie, die 1875 das Equipment einer Seidenweberei im Castello-Viertel angekauft und bis heute gerettet hat, kümmert sich mit handwerklichem Geschick um die 24 noch existierenden Webstühle, die abwechselnd genutzt werden.

Von Kindesbeinen an

Eine Weberei in dem distinguierten Viertel zwischen Patrizierpalästen und Kirchen, Plätzen und Kanälen? Vom Corte, einem kleinen Vorplatz, taucht man in eine längst vergangene Epoche ein. Im 16. Jahrhundert, als der internationale Seidenhandel Hochkonjunktur hatte, gab es unzählige Webereien in der Stadt. Bevilacqua ist die letzte verbliebene Manufaktur in der ehemaligen Löwenrepublik.

Es ist dem unternehmerischen Mut und der Beharrlichkeit der Familie zu verdanken, dass dieses Handwerk in Venedig überdauert. Als vor zwei Jahrzehnten aufgrund der Überalterung der Weberinnen die Schließung drohte, konnten junge Mitarbeiterinnen wie Gloria d’Este angelernt werden. Die Venezianerin hatte gerade die weiterführende Kunstschule Istituto d’Arte absolviert und wurde drei Jahre lang ausgebildet. Die Weberinnen, die teilweise schon seit Kindesbeinen mitgearbeitet hatten, führten sie mündlich in die Technik ein, die schriftlich nicht überliefert ist. Dabei schaute Gloria d’Este lange nur zu, denn die Weberei erfordert nicht nur einen hohen körperlichen Einsatz, sondern auch höchste Präzision. Ein falscher Schnitt kann nicht korrigiert werden und ruiniert das komplette Muster.

Dass sich um die Jahrtausendwende trotzdem einige junge Frauen für das Handwerk begeistern konnten, liegt sicher auch an den guten Arbeitsbedingungen. Gewebt wird nur halbtags, in der übrigen Arbeitszeit bereitet man es vor. Es dauert mehrere Wochen, bis die Fäden in einen Webstuhl eingespannt sind. Je nach gewünschter Stoffdichte variiert die Zahl zwischen 400 und 1600 Fadenläufen. Doch die Weberinnen fädeln auch Garne auf, übertragen Designs auf Lochkarten und weisen Interessenten ein. Für das seit sechs Jahrhunderten in Venedig tradierte Handwerk sind sie Hüterinnen eines Geheimwissens und Teil eines einzigartigen Gesamtkunstwerks. Dass sie keine männlichen Kollegen hat, erklärt Gloria d’Este damit, dass es den bisherigen Bewerbern an Durchhaltevermögen mangelte.