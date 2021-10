Lewis Hamilton für Balenciaga : Rock Star

War er das? Oder war er das nicht? Bei der Balenciaga-Schau in Paris war Anfang Oktober nicht so recht auszumachen, wer da gerade in welcher Verkleidung über den roten Teppich ging, der als Laufsteg diente. Aber dieser Mann mit dickem Haar, dicker Jacke und noch dickeren Schuhen war wirklich Lewis Hamilton, der siebenfache Formel-1-Weltmeister. Zwischen Cardi B, Isabelle Huppert, Juergen Teller, Karen Boros und anderen Überraschungsmodels fiel er gar nicht so richtig auf. Aber das schien ihm nichts auszumachen. Schließlich war er im Mittelpunkt der Modeszene angekommen. Vier Tage später trieb er das Rollenspiel noch weiter. Da schritt der britische Rennfahrer vor dem Großen Preis der Türkei im Rock zur Pressekonferenz. „Ich liebe es, wenn ich mich vom Sport abgrenzen kann“, sagte er. So könne er sich vom Druck befreien, der auf ihm lastet.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Das ist ihm gelungen. Denn in einer der männlichsten Sportarten überhaupt trat er in einem Kleidungsstück auf, das in der westlichen Welt weitgehend Frauen vorbehalten ist. Der Rock – offenbar nicht nur ein Kleidungsstück, sondern ein Motivationsschub. Der marketingträchtige modische Auftritt, den Hamilton auf Instagram gleich mehrfach mit seinen mehr als 24 Millionen Followern teilte, kam zur rechten Zeit. Denn das Thema Männer und Röcke, lange als Nebenweg der männlichen modischen Emanzipation abgetan, ist plötzlich wirklich ein Thema.

Gaultier hat Nachahmer verdient

Sei es bei den Modenschauen von Thom Browne, Raf Simons oder Balmain, sei es im Instagram-Feed von Marc Jacobs oder Lutz Huelle, sei es der amerikanische Designer Jeremy Scott bei der Met Gala in New York oder der britische Sänger Harry Styles auf dem Cover der Vogue: Männer, die im Trend sind, tragen Rock – oder sogar, wie Schauspieler Bill Porter bei der Oscar-Verleihung 2019, ein weit ausgestelltes Ballkleid.

Auf den ersten Blick ist es vielleicht keine Überraschung, dass Olivier Rousteing bei Balmain die Männer in drapierten Kleidern mit Polkatupfen über den Laufsteg schickt und Raf Simons wirklich alle Männer ihre stacheligen Beine zeigen lässt. Schließlich verbreiten Modemacher wie Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood und Rick Owens den Look schon seit Jahrzehnten. Gaultier, dem die adaptierten Kilts perfekt passten, hätte Nachahmer verdient.

Rock- und Rollenwechsel einfach mitmachen?

Historische Vorbilder gab es schließlich auch – schon die alten Römer trugen Toga. Allein: Die Männer wollten weiter die Hosen anhaben. Sie spüren wohl, dass man das Beinkleid als historisches männliches Privileg nicht einfach so ablegt. „Der Kampf um die Gleichheit der Geschlechter, der weibliche Kampf um männliche Privilegien, begann als Kampf um die Hose“, schrieb Barbara Vinken vor einigen Jahren in diesem Magazin. Seit dem Zweiten Weltkrieg erobern Frauen nach und nach männliche Territorien, im Hosenanzug oder einfach nur in Jeans. Sollten die Männer nun einfach den Rock- und Rollenwechsel mitmachen?

So leicht geht das nicht. Die Abwendung von den barocken Gepflogenheiten des Adels, die Normen der bürgerlichen Gesellschaft, die Anforderungen der Kriege, der nüchterne Pragmatismus des Kapitalismus ließen den Männern seit der Französischen Revolution keine Wahl. Nun aber liberalisieren sich die Lebensstile weiter. Mit den nachlassenden Bindungen an berufsständische, militärische, regionale und kirchliche Sitten wächst die modische Optionenvielfalt. Das Homeoffice ist ohnehin ein Hort der Freiheit. Und wenn sogar schon Vorstandsvorsitzende in Sneakern auftreten – dann darf auch ein Formel-1-Weltmeister einen dicken blauen Burberry-Rock über der Hose tragen.

Eher lustige Ablenkung als revolutionärer Aufruf

Denn nun kommt auch noch der gesellschaftliche Trend dazu, Geschlechtergrenzen zu überschreiten oder jedenfalls zu verwischen. Die Zeiten haben sich eben gegendert. Auch im Namen der Achtsamkeit könnte die Revolution näher kommen. So wurde am 19. Mai 2017 in Frankreich der erste „journée de la jupe“ begangen. Jungen und Mädchen kamen im Rock zur Schule, auf diese Weise sollten Jungen für „modische Ungleichbehandlung“ sensibilisiert werden. Und „genderneutral“ muss in modischen Begriffen nun wirklich nicht heißen, dass alle Geschlechter Hosen tragen. Inzwischen tragen ja sogar manche Frauen wieder Röcke!

Lewis Hamilton zeigt mit dem Rock am Ring der Formel 1 zwar Mut. Aber seine Begründung für modische Experimente nimmt etwas das Tempo raus. Es sei „ziemlich gewagt“, im Fahrerlager einen Kilt zu tragen, sagte er bei dem Pressetermin. Aber er liebe die Modeszene, „weil ich mich selbst ausdrücken kann“. Nach seinem Formel-1-Sieg in Russland zwei Wochen zuvor, so Hamilton, habe er „Dampf abgelassen“, indem er zu den Modenschauen in Paris fuhr. Das klingt eher eskapistisch als programmatisch, eher nach lustiger Ablenkung als nach einem revolutionären Aufruf.

Mehr zum Thema 1/

Und wenn sein modisches Statement der Selbstmotivation dienen sollte – dann ist es irgendwie, sorry, in die Hose gegangen. Erst bekam er in Istanbul eine Strafversetzung aufgebrummt. Wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels konnte Hamilton im Rennen nur als Elfter starten. Dann überholte den Mercedes- Fahrer auch noch Max Verstappen. Der belgischniederländische Fahrer aus dem Rennstall Red Bull übernahm die WM-Führung. Hamilton hatte seinen 101. Grand-Prix-Sieg verpasst. Diese Revolution hatte also kurze Beine. Vielleicht hat die Rollenspielerei ihn sogar den achten WM-Titel gekostet. Das hätte immerhin den Vorteil, dass er nicht am siebenfachen Weltmeister Michael Schumacher vorbeizöge. So oder so: Dem Rock macht es nichts aus. Er wird weiter seine Runden ziehen, auch bei Männern.