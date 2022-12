Fotos: Julia von der Heide

Styling: Markus Ebner

Models: Kati Nescher (AM Modelmanagement), Jessie Aina (Women), Lena Mantler (AM Modelmanagement), Nelly (Next), Xiaoqian Xu (Next)

Haare: Gabriel de Fries

Make-up: Yusaku Nakahara

Mode- und Schmuck-Koordination: Evelyn Tye

Foto-Assistenz: Alina Cherubin

Styling-Assistenz: Pierric Antoine, Alexander Rottenmanner



Fotografiert am 19. Oktober 2022 in Paris.