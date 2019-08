Lagerfelds Katze : Choupette ist heimgekehrt

Karl Lagerfeld bei der Vernissage „Corsa Karl und Choupette“ in Berlin. Choupette hatte in der Vergangenheit immer wieder vor der Kamera gestanden. Bild: Picture-Alliance

Sechs lange Monate war sie von der Bildfläche verschwunden. Ihr Instagram-Account: verwaist. Statt Katzen-Content nur Zeichnungen, die illustrieren, was sich alle fragten: Wo ist Choupette? Doch nun ist Karl Lagerfelds feline Begleiterin wieder aufgetaucht. Ein neues Foto zeigt sie auf ihrer eigenen Geburtstagsparty. Choupette, inzwischen acht Jahre alt (umgerechnet in Menschenjahre also auf dem Weg zur griesgrämigen Dame), thront inmitten liebevoll arrangierter Luftballons vor ihren Geschenken – womöglich in Erwartung einer fleischhaltigen Köstlichkeit.

Nach Lagerfelds Tod im Februar war spekuliert worden, was jetzt aus der Birma-Katze werde und ob sie gar Alleinerbin sei. „Wenn mir mal etwas passiert“, hatte er einmal gesagt, „wird die Person, die sich um sie kümmert, nicht arm sein.“ Diese Person ist Françoise Caçote, die Kammerzofe, die mit der Katze in einem Landhaus vor den Toren von Paris lebt. Und nun hilft ihr laut RTL offenbar Lagerfelds Leibwächter Sebastien Jondeau dabei, Choupette wieder die nötige Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken zukommen zu lassen.

Bislang hatte sich die amerikanische PR-Beraterin Ashley Tschudin unter der Adresse „choupettesdiary“ um die Vermarktung der Katze und ihrer Merchandise-Produkte gekümmert. Nun ist die Rassekatze wohl buchstäblich heimgekehrt. Auf ihrem neuen Account schreibt Choupette in ihrer Muttersprache Französisch, nach drei Tagen hat sie schon mehr als 2000 Follower. Das sind Peanuts im Vergleich zu Choupettes – beziehungsweise Tschudins – altem englischsprachigen Profil, auf dem 285.000 Fans ihr Leben verfolgten.

Der erste neue Schnappschuss von Choupette wurde auch dort publiziert. Fraglich bleibt jedoch, ob das mit Genehmigung geschah, auf der Plattform kann man sich leicht über Urheberrechte hinwegsetzen. Auf dem neuen Account trugen dann am Freitag ein Foto und ein Film ein Wasserzeichen mit der neuen Adresse „choupetteofficiel“. Es könnte also sein, dass sich Lagerfelds Vertraute und Tschudin gerade um die Marke Choupette streiten wie Katzen, die ihre Rangordnung festlegen.

Wer also wird sich künftig um die Vermarktung kümmern? Nun, wie Liebhaber wissen, gehören Katzen in erster Linie sich selbst. Um den Rest kümmern sich ihre Angestellten. Derweil liegt Choupette auf den Steinfliesen ihres Heims oder genießt die Aussicht von ihrem herrschaftlichen Balkon. Das stressige Stadtleben hat sie hinter sich gelassen. Und ihr verstorbener Begleiter wäre sicher froh zu sehen, dass sie ihr erstes von sieben Leben sichtlich genießt.