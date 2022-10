Schuhdesign von Blahnik : Die kreative Nichte

Im eleganten roten Kleid, die Haare mit einer Klammer zusammengesteckt, ihre Gesichtszüge umrahmt von einem Paar auffälliger Ohrringe, ist Kristina Blahnik die Verkörperung der Frau, für die ihr Onkel seit nunmehr 50 Jahren Schuhe entwirft. Nicole Kidman, Uma Thurman, Princess Kate, Meghan Markle, Rihanna – wohl kaum eine andere Schuhmarke kann über Jahrzehnte hinweg eine so prominente Fangemeinde vorweisen. Rihannas Begeisterung ging sogar so weit, dass es bereits zweimal eine Kollaboration zwischen der Sängerin und dem Schuhcouturier gegeben hat.

Die Schuhe von Manolo Blahnik sind elegant, phantasievoll und farbenfroh. Und sie sind teuer. Je nach Modell starten die Preise bei 695 Euro und überschreiten auch gerne mal die 1000 Euro. Nicht ohne Grund wird Manolo Blahnik auch „König der Stilettos“ genannt, denn in seinen Schuhen können Frauen selbst mit einem zehn Zentimeter hohen Absatz noch einigermaßen komfortabel den Abend bestreiten, ohne dass am anderen Morgen das Blasenpflaster herhalten muss. Das liegt vermutlich daran, dass Manolo Blahnik noch heute jeden einzelnen Absatz in der Kollektion „erarbeitet“, damit seine „Kinder“, wie er seine Schuhe nennt, nicht nur seinen Anspruch an Ästhetik, sondern auch an Komfort erfüllen. „Unsere Schuhe sind mehr als ein Paar Schuhe“, sagt Kristina Blahnik beim Gespräch im „Bayerischen Hof“ in München. „Manolos Kreativität, sein Intellekt, sein kulturelles Wissen und seine Neugier finden sich in jedem Modell.“ Die Nichte von Manolo Blahnik ist auf Einladung des Luxus-Onlineportals Mytheresa in die bayerische Landeshauptstadt gekommen, wo sie auf einem Event von der Kunst des Schuhhandwerks und dem Erbe des Familienunternehmens erzählt.

Die ersten sechs Lebensjahre verbrachte sie in Köln

Zusammen mit ihrem Onkel arbeitet die Wahllondonerin seit 2009 an den Kollektionen. Dass die studierte Architektin einmal in das Unternehmen ihres Onkels einsteigen würde, war nicht geplant. „Ich habe mich für Mathematik und Design interessiert“, erzählt Blahnik, die als Tochter eines deutschen Vaters und einer spanischen Mutter in Köln geboren wurde und ihre ersten sechs Lebensjahre dort verbracht hat, bis sie mit ihrer Mutter nach London gezogen ist. „Sowohl meine Mutter als auch mein Onkel haben mir immer freie Hand bei der Berufswahl gelassen. Sie haben nie irgendeinen Druck auf mich ausgeübt.“

Der Einstieg ins Schuhbusiness habe sich 2009 eher zufällig ergeben. „Mein Onkel konnte aus privaten Gründen nicht nach Mailand fliegen, um die Kollektion zu entwerfen. Also bin ich kurzfristig eingesprungen, um zu helfen.“ Kristina Blahnik erinnert sich noch, wie sie mit dem Kreativteam in Italien zusammensaß, man einander anschaute und die Frage stellte: „Schaffen wir das?“

Am Ende hat es eine Woche länger gedauert, aber die Kollektion für Frühjahr/Sommer 2010 war auf den Weg gebracht. „Damit war die Feuertaufe bestanden“, so die Deutschspanierin. Nach sechs Monaten, die sie sich als Auszeit in ihrem Architekturbüro genommen hatte, stand ihr Entschluss fest, im Unternehmen des Onkels zu bleiben. „Es hat sich auf einmal alles richtig angefühlt“, erinnert sich Blahnik. „Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich meinen Platz gefunden habe. Es war ein bisschen wie nach Hause kommen.“

Das Unternehmen war ihr Zuhause

Kein Wunder. Schon als Kind drehte sich ihr Leben um Schuhe. Mit dem Umzug nach London kümmerte sich ihre Mutter in der Firma des Bruders als Managing Director um alle betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. „Ich bin quasi in einem Schuhkarton aufgewachsen“, lacht Kristina Blahnik. „Als kleines Mädchen habe ich oft auf dem Schoß meines Onkels gesessen und Schuhbilder gemalt. Nach der Schule habe ich in der Firma meine Hausaufgaben gemacht. In den Ferien habe ich Regale aufgeräumt. Das war mein Zuhause. Insofern war es vermutlich Schicksal, dass ich CEO des Unternehmens geworden bin.“