Kostümdesignerin Atwood : „Der Oscar ist Segen und Fluch“

Frau Atwood, Sie haben schon zum dritten Mal die Kostüme für die Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ entworfen. Die Filme spielen im Harry-Potter-Universum, wenn auch weit vor der Geburt des jungen Zauberers – kannten Sie die Bücher vor Ihrer Arbeit an den Filmen?

Ja, klar. Ich habe sie meiner Tochter vor­gelesen, und wir haben uns die Harry-Potter-Filme im Kino angesehen, als sie aufwuchs. Davon abgesehen bin ich aber kein großer Harry-Potter-Experte gewesen, ich kannte die vielen kleinen Details des Universums noch nicht, als man mich für das Kostümdesign anfragte. Aber die Arbeit hat großen Spaß gemacht, denn J. K. Rowling hat solche tollen Figuren entworfen, in denen sich Kinder jeglicher Herkunft wiederfinden können.

Rowling hat auch die Drehbücher für die Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ geschrieben. Haben Sie sich für Ihre Kostüm- und Designentwürfe mit ihr beraten, oder hatten Sie freie Hand?

Die Entscheidungen, wie das Styling aussieht, treffe ich gewöhnlich in enger Absprache mit Schauspielern und Regisseuren, damit haben die Autoren nie viel zu tun. Unsere Inspiration für die Entwürfe kommt aus J.K. Rowlings Vision für diese Welt, die sie erschaffen hat. Aber sie ist nicht persönlich bei der Anprobe anwesend, da hat sie zu viele andere Dinge zu tun. Würde sie etwas stören an meinem Design, ließe sie es mich bestimmt wissen.

Da Sie über die Zusammenarbeit mit den Schauspielern sprechen: Der Hauptdarsteller Eddie Redmayne lobte die vielen Details an seinem Kostüm, die zahlreichen versteckten Taschen zum Beispiel, die man im Film am Ende gar nicht sieht.

Die Idee dahinter war, dass Eddies Figur Newt Scamander mit all diesen kleinen Tierchen reist, die sich in seinen Sachen verstecken. Also habe ich Taschen im Mantel und der Weste geschaffen, in denen diese kleinen Freunde wohnen können. Natürlich kann man für die entsprechende Szene vor der Kamera auch einfach nur so tun, als würde man einen kleinen schnabeltier­förmigen Niffler aus dem Mantel ziehen, aber es hilft beim Spielen, wenn die Tasche wirklich da ist.

Ihre Kleiderdesigns verraten auf den ersten Blick viel über eine Filmfigur – wenn sich Jude Law etwa als Zauberer Dumbledore und Mads Mikkelsen als sein Gegenspieler Grindelwald in einem Café gegenübersitzen, Law in warmem Hellgrau, Mikkelsen in dunklen Anthrazittönen. Die Farben verbinden die beiden, zeigen aber auch, dass sie mittlerweile gegensätzliche Positionen vertreten. Wie entwickeln Sie solche Schemata?

Der späte Dumbledore war ja immer sehr den dunklen Lilatönen zugeneigt, das wollte ich vermeiden. Also suchte ich für die Figur eine einladende Farbe und fand sie in diesem weichen Grau, das ich mit luxuriösen Stoffen wie Kaschmir unterstrich. Jude Law sollte sich darin wohlfühlen und gleichzeitig den Eindruck simpler Eleganz ausstrahlen. Und wenn ich ihm Krawatten und diese kleinen Accessoires gebe, dann gehe ich gern ins Blaugrüne, um seine Augen ein wenig mehr zu betonen. Aber das ist kein Designtrick, um die Filmfigur zu unterstreichen, damit will ich nur die Schönheit dieses Mannes hervorheben.

Und für Mikkelsen?

Bei ihm ging es mir um die Referenz zu einem Bild von Gustave Moreau, das ich in einem meiner Skizzenbücher abgeheftet habe: ein junger Mann im eleganten Mantel, der etwas Staatsmännisches ausstrahlt. Ich nutzte dieses Bild, um ihn nahbarer zu machen. Außerdem muss man bei ihm mit diesem prägnanten Gesicht arbeiten und darauf den Fokus legen. Und Mads Mikkelsen ist ein sehr körperlicher Darsteller, er arbeitet in seiner Schauspielerei viel mit präzisen, bewussten Bewegungen. Entsprechend musste das Kostüm solche Bewegungsfreiheit bieten, ohne dass das ins Flattern ausartete.