Kontroverse um Titelblatt : „Vogue“ druckt Sonderausgabe mit neuem Bild von Kamala Harris

Ein von vielen als respektlos empfundenes „Vogue“-Titelfoto von Amerikas künftiger Vizepräsidentin hat für heftige Kritik gesorgt. Nun kündigt die Modezeitschrift an, eine limitierte Ausgabe mit einem alternativen Titelfoto zu drucken.

Nach der Kontroverse um ein Foto der künftigen amerikanischen Vizepräsidentin Kamala Harris auf dem Titelblatt der „Vogue“ hat die Modezeitschrift angekündigt, eine limitierte Auflage mit einem anderen Bild zu veröffentlichen. „Um diesen historischen Moment zu feiern, werden wir eine begrenzte Anzahl von Sonderausgaben der Einweihungs-Ausgabe veröffentlichen“, teilte die Zeitschrift vor der Amtsübernahme von Präsident Joe Biden und seiner Stellvertreterin Harris mit.

Auf dem Titelblatt der Sonderauflage wird Harris in einem blauen Hosenanzug zu sehen sein. Dieses Bild war bereits für das digitale Cover der Februar-Ausgabe ausgewählt worden und fand im Netz große Zustimmung – anders als das kürzlich publik gemachte Titelfoto der Printausgabe.

Das umstrittene Bild zeigt Harris lächelnd in T-Shirt und Blazer, in engen Jeans und Chucks. Die künftige Vizepräsidentin – die erste Frau und erste Afroamerikanerin in diesem Amt – steht dabei vor grünem und rosafarbenem Hintergrund.

Die Aufnahme sorgte schnell für Wirbel: Internetnutzer bezeichneten das Foto als Respektlosigkeit gegenüber der künftigen Nummer zwei der Vereinigten Staaten. Kritik wurde auch an der fahrig wirkenden Beleuchtung laut, die Harris bleich erscheinen lässt.

„Vogue“-Chefin Anna Wintour hatte das umstrittene Foto verteidigt. Die lässig wirkende Aufnahme sei „fröhlich und optimistisch“, sagte sie. Das Foto sei „charmant und so entspannt“ – und Harris sehe „fantastisch“ aus.