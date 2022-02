Reklame für Sport-BHs : Kontroverse um Adidas-Werbung mit nackten Brüsten

Eine Werbung für Büstenhalter des deutschen Sportartikelherstellers Adidas sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Furore. Mit einer Fotocollage der Fotografin Sophie Ebrard, die Adidas auf mehreren Twitter- und Instagram-Kanälen gepostet hat, bewirbt der Konzern etliche neue Sport-Büstenhalter in insgesamt 72 Größen. Zu sehen sind auf der Collage 64 unterschiedlich geformte Brustpaare in vielen verschiedenen Hautfarben. In der Mitte prangt der Slogan „Der Grund, weshalb wir nicht nur einen Sport-BH gemacht haben“.

Die Werbung soll verdeutlichen, dass es den einen „Normbusen“ nicht gibt und zielt offenbar darauf ab, ein Zeichen gegen zu hoch gesteckte und diskriminierende Schönheitsideale zu setzen. Unter den Models, die für die Collage posierten, findet sich auch Elli Goldstein. Die Britin, die mit Downsyndrom zur Welt kam, war bereits in Werbekampagnen für Gucci und Nike, aber auch bei Vodafone zu sehen.

„Sind die Büstenhalter, die ihr verkauft, unsichtbar?“

Die Reaktion auf die Adidas-Werbung ist indes zweigeteilt ausgefallen. „Unsere Brüste sind nicht sexuell“, „Hört auf, Brüste zu sexualisieren“, lesen sich viele Kommentare unter dem Beitrag. „Sollten sie nicht zumindest zeigen, wie ihre Halter all die verschiedenen Brüste unterstützen? Oder ist das nur eine weitere Schockwerbung?“, fragt eine Frau auf Twitter. Darunter antwortet jemand: „Sind alle Frauen so leicht zu schocken? Ich nicht.“ Auf Instagram schreibt eine Frau: „Das ist mehr als großartig. Ich freue mich, die neuen BHs anzuprobieren“.

Ein Twitter-Nutzer, der sich nach eigenen Angaben während seiner Arbeitszeit den Kanal von Adidas anschaute, gibt sich brüskiert. „Zum Glück habe ich nicht bis ganz unten gescrollt“, schreibt er. „Ich finde den menschlichen Körper auch schön. Das heißt aber nicht, dass ich die Teile, die für Babys und Ehemänner bestimmt sind, im Internet zu Gesicht bekommen muss.“

Wieder ein anderer Nutzer schreibt, als Vater zweier Töchter unterstütze er die Aktion voll und ganz. „Das ist überfällig. So viele junge Frauen machen keinen Sport, weil sie nicht das richtige Outfit finden, in dem sie sich wohl fühlen. Danke!“ Mit Humor nimmt es eine Person hinter einem anonymen Account und fragt: „Ich bin verwirrt. Sind die Büstenhalter, die ihr verkauft, unsichtbar?“

Body Positivity und Diversität sind Schlagworte, die längst in der Mode-Industrie angekommen sind. „Curvy“-Models, die immer öfter auf Laufstegen und in Werbekampagnen zu sehen sind, zeigen, dass Frauen keine 90-60-90-Maße benötigen, um schön zu sein. So brachte beispielsweise auch der Adidas-Konkurrent Nike medienwirksam Sport-Bekleidungen für Frauen in der Größe 3X auf den Markt. Dazu passende Sport-Büstenhalter erhält man von Nike in einer Größe von bis zu 85F.