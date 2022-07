Mut zum nackten Bein : Brad rockt’s

Eine Woche, zweimal roter Teppich, zwei Männer in Frauenkleidern, große Aufregung, was war los? Der eine, Lars Eidinger, zeigte sich im schwarzen Cocktailkleid am Montag zur Premiere des „Jedermann“ in Salzburg. Einen Tag später trat Brad Pitt zur Deutschlandpremi­ere seines neuen Films „Bullet Train“ in Berlin mit einem rostroten Leinenrock auf den roten Teppich. Ist das der Durchbruch für den Männerrock?

Männer in Frauenkleidern, das war lange Zeit ein Sujet für Verkleidungskomödien wie „Charleys Tante“, „Tootsie“ oder „Mrs. Doubtfire“. Auch in der Mode setzte sich das Thema nicht richtig durch. David Bowie trug 1970 ein Kleid auf dem Cover seines Albums „The Man Who Sold the World“.

Jean Paul Gaultier präsentierte in schöner Regelmäßigkeit Männerröcke auf dem Laufsteg als Teil seiner Herrenkollektionen, aber er blieb in Paris und Mailand der Einzige.

Der britische Sänger Harry Styles zeigt sich oft im Rock und trägt ihn Anfang des Jahres konsequent in einer kompletten Bilderstrecke der amerikanischen „Vogue“. Aber Styles als bunter Vogel dürfte kaum als role model für den durchschnittlichen Angestellten herhalten.

Dass jetzt Brad Pitt mit Rock auftritt, könnte dem Thema neuen Schwung geben. Denn der Hollywoodstar wurde besonders am Anfang seiner Karriere wechselweise als Herzensbrecher oder Actionheld besetzt, seine zur Schau gestellte Männlichkeit bescherte Hollywood zahlreiche Blockbuster.

Jetzt ist er 58 Jahre alt und Vater von sechs Kindern. Dass er als gestandener alter weißer Mann mit einem Rock auf den roten Teppich tritt, könnte wegweisend sein.

Weder hohe Schuhe noch Kleider

Denn es bleibt erstaunlich, dass Frauen sich ausgerechnet bei der Kleiderfrage plötzlich in der Rolle des Mannes wiederfinden: Ihnen ist alles erlaubt. Umgekehrt gilt das nicht: Der durchschnittliche heterosexuelle Mann trägt weder hohe Schuhe noch Röcke oder Kleider.

Dabei geht es im Kampf um die Beinfreiheit gar nicht nur um jene Männer, die Sehnsucht nach Frauenkleidern haben oder ihre feminine Seite ausleben wollen, sondern erst einmal ganz pragmatisch darum, dass das Tragen eines Rocks, zumal an Tagen mit Temperaturen jenseits der 30 Grad, auch für Männer ganz angenehm sein könnte. Deshalb sollten in Zukunft ein Rock wie eine Hose gender­übergreifend selbstverständlich sein.

Wir müssten uns frei machen von Erwartungshaltungen, sagte Lars Eidinger am Premierenabend einem Fernsehsender, und sollten das tragen, was wir schön finden. Ganz nebenbei zeigen beide Schauspieler stilsicher, wie man Frauenkleider trägt: mit schwarzen Lackhalbschuhen (Eidinger) oder derben Springerstiefeln (Pitt).