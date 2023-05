Knöpfe gehören zu den kleinen, magischen Dingen. Wie Kastanien, die im Herbst von den Bäumen fallen und von denen man sich jedes Jahr eine in die Tasche steckt. Als Glücksbringer, den man allerdings genauso wie einen Knopf jederzeit verlieren kann. Für den Knopf gibt es Nadel und Faden. Er lässt sich wieder annähen. Ein Sprichwort warnt, man solle das niemals an angezogener Kleidung tun. Ansonsten drohe Ärger.

Schon aus Respekt vor seinen Kräften gebietet es sich also zu fragen: Wie geht es ihm, dem Knopf? In den Trendlisten taucht er ja meistens eher am Rande auf. Die französische „Vogue“ hat ihn in Vorbereitung auf die wärmere Jahreszeit erwähnt. Es sei darauf zu achten, das geknöpfte Hemd an den richtigen Stellen zu- und aufzuknöpfen. Am Hals schön streng, und spätestens ab Höhe des Bauchnabels die Knöpfe öffnen. Eben wie auf der Bühne: Vorhang auf, der Körper kommt!

Knöpfe schmücken nicht nur, sie erzählen auch

Die Mitarbeit der Knöpfe ist auch für die zweite aktuelle Empfehlung, den inzwischen säuerlich-biederen French Tuck, gefragt. Die letzten drei, vier Knöpfe sind demnach offen, sodass sich ein Teil des Hemdes in die Jeans stecken lässt, während die andere Hälfte offen herumflattert. Halb drinnen, halb draußen.

Ach, der kleine, hübsche, dienstfertige Knopf, den man ein Detail der Mode nennt, oft ohne dazu zu sagen, dass ohne ihn eine Welt verloren ginge. Dass das Detail so wichtig sei wie der Kern der Sache, wusste Christian Dior: „Wenn es unglücklich ist, ruiniert es alles.“ Dieses Zitat taucht als Widmung in einem Buch über die Geschichte der Knöpfe auf.

Darin erfährt man, wie jede Zeit ihre eigenen Knöpfe hervorbringt und wie sich in den Motiven, Hinter-Glas-Malereien, in den Porträts und Gravuren der Knöpfe die prägenden Einstellungen und Ereignisse einer Epoche widerspiegeln. Knöpfe schmücken nicht nur, sie erzählen auch. Was Monsieur Dior wohl über den fehlenden Knopf der Strickjacke von Kurt Cobain gesagt hätte?

Die Neunziger waren ein knopfarmes Jahrzehnt

Eine Mohair-Acryl-Strickjacke mit Fünfer-Knopfleiste, die 2019 in New York zum Rekordpreis von 334.000 Dollar versteigert wurde. Wie gesagt, einer der Knöpfe fehlt. Das Gleiche trifft auf die 87.000-Dollar-Samtjacke zu, die Cobain im Dezember 1993 auf der Bühne in Seattle trug und die ihm mit ihren schimmernden Messingknöpfen eine geradezu ritterliche Ausstrahlung verlieh. Dass Knöpfe zum Verschließen da sind, das schien im Zusammenhang mit Cobain völlig absurd.

Ein jugendlich hochmütiges und insgesamt knopfarmes Jahrzehnt sind sie gewesen, die Neunziger. T-Shirts, Pullis, Strickjacken legten sich wie ein Fluidum um den Körper, der dadurch ständig mit dem eigenen Verschwinden geflirtet hat.

Mittlerweile fehlen die Knöpfe nicht mehr. Besonders zahlreich sind sie allerdings auch nicht. Clean-Chic und Körper-zeige-Lust haben ein begrenztes Aufgabenrepertoire für ihn. Doch der Mode sei Dank, es finden sich immer wieder ehrgeizigere Konstellationen.

Dries Van Noten beispielsweise stellt für dieses Frühjahr einen schwarzen Mantel vor, der mit drei Messingknöpfen auf sich aufmerksam macht. Jeder der Knöpfe ist anders. Sofort fühlt sich die Phantasie angeregt, etwas dazu zu sagen. Könnte der Mantel mit diesen Knöpfen nicht ein heimliches Leben führen, unabhängig von dem Menschen, der ihn trägt?