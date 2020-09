Fendi : Kim Jones ist der neue Karl Lagerfeld

Kim Jones‘ Vorgänger blieb mehr als ein halbes Jahrhundert lang. Die Rede ist von Karl Lagerfeld, der über einen Zeitraum von sage und schreibe 54 Jahren die Damenmode des römischen Hauses Fendi entwarf. Zwei Tage nach dem Tod dieses epochalen Designers zeigte Fendi dessen letzte Kollektion und schloss mit einem Video. Karl Lagerfeld zeichnete sich darin selbst, an seinem allerersten Arbeitstag bei Fendi im Jahr 1965. Er trug einen Hut, eine bedruckte Krawatte, eine englische Jagdjacke.

Von den schweren Pelzmänteln bis zur Verjüngungskur

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Auch dieser Look gibt einen Eindruck von der Mode-Ewigkeit, die Lagerfeld bei Fendi verbrachte. So wie die Epochen: die Zeit der schweren Pelzmäntel bis zu jener, die anbrach, nachdem ein neuer Manager gekommen war. Pietro Beccari, der Fendi eine Verjüngungskur verschrieb. Lagerfeld machte all das mühelos mit, stilisierte sich gegen Ende seiner Karriere selbst, als Karlito-Anhänger, den das Model Cara Delevingne auf dem Laufsteg zur Schau trug. Mit Silvia Venturini Fendi, der Enkelin des Gründerpaares, arbeitete er jahrzehntelang in offenbar perfekter Symbiose. Sie kümmerte sich um die Accessoires, Lagerfeld um die Mode.

Anderthalb Jahre nach dem Tod des Designers hat Fendi eine neue Personalie ernannt: Kim Jones ist gewissermaßen der neue Karl Lagerfeld. Pietro Beccari, der mittlerweile Chef bei Dior ist und es zu seiner Aufgabe gemacht hat, das Haus in der Form zu stärken, dass es sich mit Chanel messen kann, leiht innerhalb des LVMH-Konzerns einen seiner Trümpfe aus, zumindest teilweise: Seinen Posten bei Dior wird Kim Jones behalten. Nur scheint dieser noch eine Schippe mehr zu vertragen, mit dem Job des Damenmode-Designers bei Fendi.

Die große Hoffnung der Luxusmarken: Männer

Die Luxus-Streetwear, die schon die Pariser Herrenmode bestimmt, könnte somit auch in der italienischen Damenmode Einzug halten. Denn zu Dior Homme kam Kim Jones 2018 zu einem kritischen Zeitpunkt. Männer sind im Hinblick auf den Luxusmarkt die große Hoffnung, hier können die Unternehmen noch wachsen. Männer sind treue Kunden und leider immer noch häufig die zahlungskräftigeren. Dass aber ein gar nicht mal so kleiner Teil von ihnen im Hinblick auf Mode auch begeisterungsfähig ist, gehört zu den neueren Erkenntnissen. Besonders in der jüngeren Generation haben must-haves und drops und limited editions zunehmend Bedeutung. Die Namen dazu: Virgil Abloh (Off-White und Louis Vuitton), Hedi Slimane (Celine) und eben Kim Jones, der es gleichermaßen versteht, mit den Wurzeln eines Hauses respektvoll umzugehen.

In letzterer Hinsicht ist er bei Fendi natürlich an der richtigen Adresse, eine Marke, die sich in großem Maße über Zitate aus den Archive definiert. Dass der Brite, der zuvor bei Louis Vuitton tätig war und übermorgen 47 Jahre alt wird, die Damenmode übernimmt, ohne nennenswerte Erfahrung vorweisen zu können, ist allerdings eine Überraschung. Andererseits, das Konzept Luxusmode wird geschlechtsneutraler. Mehr als um perfekte Schnittführung geht es längst um den Hype, der sich mit ihrer Hilfe kreieren lässt. Im Februar kommenden Jahres wird Kim Jones seine erste Fendi-Kollektion präsentieren. Man wird davon hören, soviel ist sicher. Und auch das ist Gewissheit: 54 Jahre wird er wohl kaum dabeibleiben.