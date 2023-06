Die 3 Days of Design in Kopenhagen haben sich zum wichtigsten Event für Möbel- und Interiordesign in Europa entwickelt. Viele Aussteller sind auf der Suche nach vertretbaren Materialien – mit recyceltem Kunststoff, Raffia und Kiefernholz.

PET-Flaschen sind durch. Nicht als Behälter für Getränke – während des Designfestivals 3 Days of Design in Kopenhagen gab es überall in den Showrooms Schalen und Körbe voller Einweg-Plastikflaschen mit Wasser, Säften oder Smoothies. Als ob wir keine Plastikmüll-Krise hätten. Aber die Karriere der PET-Flasche als Rohstofflieferant in der Möbelbranche ist offensichtlich vorbei. Während sich vor kurzem noch viele Hersteller rühmten, ihre Kunststoffteile und Textilien seien besonders nachhaltig, weil sie aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wurden, war von diesem Greenwashing-Klassiker in diesem Jahr nicht mehr viel zu hören. Was aber nicht heißt, dass Material egal gewesen wäre bei den 3 Days 2023. Im Gegenteil: Viele von den knapp 300 Ausstellern des Branchentreffens beschäftigten sich mit den Rohstoffen, aus denen unsere Möbel und Gebrauchsgegenstände gemacht sind. Wer es ernst meint mit der Nachhaltigkeit seiner Produkte, ist auf der Suche nach „responsible materials“, also vertretbaren Werkstoffen. Schließlich haben das Material und seine Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf die ökologische und soziale Verträglichkeit eines Produkts.

Zum Beispiel Hay, als international stilprägende, dänische Marke bei den 3 Days in exponierter Position: Das mehrgeschossige „Hay House“ im Zentrum Kopenhagens gehört zu den Orten, die kaum ein Besucher des Events auslässt. Und angesichts des schieren Outputs, vor allem im Accessoire-Bereich, wird der Erfolg der Marke in der Branche durchaus kritisch diskutiert. Viele, gerade kleinere Produkte sind Made in China, da macht Hay keine Ausnahme in der Industrie. Zugleich zeigt sich das Unternehmen aber auch als Vorreiter: etwa beim Material der sich seit vielen Jahren bestens verkaufenden „About A Chair“-Kollektion. Die Sitzschalen aller Stuhl- und Hockervarianten bestehen jetzt zu 100 Prozent aus sogenanntem Post-Consumer-Plastik. Dafür werden nach Angaben von Hay Haushaltsabfälle wie Fernseher oder Waschmaschinen recycelt. Statt also wie bei den PET-Flaschen Material aus einem leidlich funktionierenden Kreislauf herauszunehmen, wird ein neuer Kreislauf geschaffen – sofern die Stühle eines Tages wieder recycelt werden. Auch ein anderer Hay-Bestseller, die Aufbewahrungsboxen „Colour Crates“, wird mittlerweile daraus hergestellt. Zu mindestens 75 Prozent aus wiederverwertetem Material besteht das neue Tischgestell „Boa“ von Stefan Diez für Hay. So massiv das Gestell aus stranggepressten Aluminiumrohren auch aussieht – es ist leicht, materialsparend und kann wiederum recycelt werden. Und: Es wird in Dänemark gefertigt.

Im Vergleich zu Hay ist das dänische Unternehmen Takt noch klein – hat aber einen umso größeren Anspruch, vertretbare Produkte in einem für die Kunden transparenten Verfahren herzustellen. Nach Stühlen, Tisch und Bänken aus Holz hat man sich zuletzt an einen komplizierteren Typus herangewagt: das Sofa. In Sachen Umweltverträglichkeit und Kreislauffähigkeit sind die allermeisten Polstermöbel ein Totalausfall: Untrennbar miteinander verklebte Komponenten und Schäume auf Erdölbasis führen das Möbelstück am Ende des Sofalebens direkt in die Müllverbrennung. Stefan Diez hatte mit „Costume“ für Magis vor einigen Jahren eine neuartig konstruierte Alternative vorgestellt. Takt setzt nun mit „Spoke“ von den Designern Anderssen & Voll auf nordische Designsprache: ein sichtbarer Massivholzrahmen mit feinen Details, auf dem die Polster wie Kissen lose aufliegen. Wichtig: Takt verwendet nur Monomaterialien, die sich sortenrein trennen lassen. Zwar musste das Unternehmen für die Füllung auf herkömmlichen, erdölbasierten Polyurethan-Schaum zurückgreifen, weil es keine praktikablen Alternativen finden konnte. Aber bei „Spoke“ kommt nur eine Sorte Schaum zum Einsatz, kein Komposit aus mehreren. Zudem werden die Teile in eigenen Formen in einem Stück hergestellt und nicht von größeren Blöcken geschnitten. So fällt kein Abfall an. Auf der Webseite gibt Takt Auskunft über den ökologischen Fußabdruck des Möbels, der, auf den gesamten Lebenszyklus berechnet, 346,8 Kilogramm CO2-Emmissionen betragen soll.