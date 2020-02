Aktualisiert am

Spielen mit Künstlern : Wie man der Kunst in die Karten schaut

Erstmals erwähnt wurden Spielkarten im Jahr 868 in der chinesischen Literatur. Die damaligen Regeln aus Fernost sind heute nicht mehr bekannt. Aber klar ist: Die Karten waren blank und unbemalt. Heute dagegen besteht ein Kartendeck aus dem Viersatz Herz, Karo, Pik und Kreuz. Die Spielkarten „Kunst-Genies“ des Laurence-King-Verlags gehen noch weiter. Die üblichen Farben stehen stellvertretend für Pop Art, Impressionismus, Expressionismus und Surrealismus.

Auf dem von Rebecca Clarke illustrierten Deck sind 52 Künstlerlegenden abgebildet. Frida Kahlo mit opulentem Goldschmuck an den Ohren, die japanische Künstlerin Yayoi Kusama mit knallrotem Topfschnitt und farblich passender Polkatupfenbluse, Salvador Dalí mit ikonischem Zwirbelbart. Die Rollen der Joker nehmen in diesem Deck Pablo Picasso und Henri Matisse ein. So kann man bei der geselligen Spielpartie letzte kunsthistorische Bildungslücken schließen.

Die Illustratorin Rebecca Clarke, die in Paris und Den Haag Kunst studierte und heute in New York lebt, hat ihre Genies mit Gouache und Buntstiften zu Papier gebracht. Ihre Arbeiten konzentrieren sich auf den Ausdruck der Künstler, die menschlichen Erfahrungen, die sich darin spiegeln, und ihre typischen Attribute, verstärkt durch kräftige Farben, Linien und Strukturen. Clarke malte auch ihre persönlichen Vorbilder wie Henri Matisse und David Hockney. Zu ihren Favoriten zählen die Porträts von Frida Kahlo, Claude Monet und Takashi Murakami.



Wer es nicht so mit der Kunst hat, der kann sich auch für „Autoren-Genies“ oder „Musik-Genies“ entscheiden. Die sind zwar nicht von Rebecca Clarke illustriert, sondern von anderen. Aber Samuel Beckett oder David Bowie sogar als Joker können auch Helden sein.