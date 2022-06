Das hat Tradition. Filmaufnahmen von stylishen Rollerskatern aus den späten Siebzigern und Achtzigern zeigen, wie sie schon damals am sonnigen Strand ihre Bahnen drehten, als es rund um den Strandabschnitt noch nicht so gentrifiziert zuging wie heute, als Venice Beach noch „der Slum am Strand“ genannt wurde. Skateboarden hat in Kalifornien seine Wurzeln. Surfer, die auch bei schlechtem Wellengang üben wollten, schnallten sich Rollen unter ihre Bretter und fuhren in leeren Schwimmbecken in Strandnähe. In Venice Beach sind viele Skater überzeugt, dass das Skateboarden genau hier erfunden wurde. Auch wenn die Meinungen auseinandergehen: Venice Beach gilt als Synonym für die kalifornische Skaterkultur. Und über Musikvideos, Videospiele und Dokumentationen wurde der Strand auch in der Popkultur zu dem ikonischen Ort, der Selbstdarsteller und Schaulustige anlockt. Venice Beach, das steht für Freiheit, Adrenalin, Sonne, Strand, Subkultur und Gemeinschaft.