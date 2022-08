J.Los Hochzeitskleider : Die Braut trägt weiß, die Gäste auch

Aktualisiert am

An diesem Wochenende haben Jennifer Lopez und Ben Affleck zum zweiten Mal geheiratet. Die drei Kleider der Braut und den Anzug des Bräutigams designte Ralph Lauren. Das ist nur folgerichtig.

Jennifer Lopez heiratete in einem Kleid von Ralph Lauren, in zahlreichen Stunden per Handarbeit entstanden. Bild: John Russo

Von ganz unten nach ganz oben – darüber sang Jennifer Lopez schon 2002 in „Jenny from the Block“, als sie das erste Mal mit ihrem heutigen Mann Ben Affleck zusammen war. J.Lo war es immer wichtig daran zu erinnern, woher sie kommt. Aus dem gleichen Viertel wie Ralph Lauren nämlich: Beide stammen aus der Bronx, beide sind Kinder von Einwanderern. Die Eltern von Lauren emigrierten einst aus Belarus in die Vereinigten Staaten, die von Lopez aus Puerto Rico.

Auf ihrem Superbowl-Auftritt vor zwei Jahren sang J.Los Tochter Bruce Springsteens “Born in the USA“. Das war ein Protest gegen Trumps Einwanderungspolitik und ein Statement: Amerika, das sind nicht nur Cowboys mit hunderte Jahre alten Ranches, weiße Banker aus Manhattan und blonde Hollywood-Schauspieler, Amerika sind auch Einwandererkinder aus den ärmsten Vierteln des Landes.

Deswegen ist es nur folgerichtig, dass J.Lo zu ihrer zweiten Hochzeit an diesem Wochenende drei Kleider von Ralph Lauren trug. Sie und Ben Affleck – in einer cremeweißen Smoking-Jacke mit weißem Hemd, schwarzer Fliege und schwarzer Hose, ebenfalls von Ralph Lauren – wurden auf dem Anwesen von Affleck in Georgia getraut, wo die beiden schon 2003 hatten heiraten sollen.

Am späten Dienstagabend veröffentlichten Ralph Lauren, die amerikanische Vogue und Jennifer Lopez selbst erste Details zu den Hochzeitskleidern. Vogue schrieb: „J.Lo hatte eine sehr genaue Vorstellung, was den Ablauf ihrer und Ben Afflecks Hochzeit betrifft – inklusive ihrer Kleider.“ Alle drei haben einen sehr tiefen Rückenausschnitt und sind ähnlich figurbetont. Obwohl die Kleider alles andere als zurückhaltend sind, entschieden sich Lopez und Affleck ganz bewusst dafür, nicht zu sehr aufzufallen: Die Gäste wurden gebeten, ganz in Weiß zu erscheinen.

Das erste Kleid

Das Kleid in Meerjungfrau-Form, das J.Lo zu der Trauung trug, sollte auch einen symbolischen Wert haben. Die Schneiderinnen und Schneider von Ralph Lauren nähten die Schleppe aus mehr als 1000 Taschentüchern und insgesamt 500 Metern Stoff zusammen.

Ralph Lauren teilte mit: „Jedes Taschentuch wird so zu einem nostalgischen, aber modernen Erinnerungs- und Erbstück.“ Der obere Teil des Kleides nimmt das Rüschen-Thema der Schleppe in den kurzen Armen auf. Der Stehkragen ist mit mehreren Dutzend Federn besetzt. Dazu trug J.Lo einen über zwei Meter langen Schleier und Perlen- und Diamantschmuck der japanischen Marke Mikimoto.

Das zweite Kleid

Später wechselte sie in das zweite Kleid, das passend zum Abend glitzerte. 30 Schneiderinnen und Schneider haben es in 700 Arbeitsstunden mit hunderten Perlenschnüren über einer tief ausgeschnittenen Korsage benäht.

Das dritte Kleid

Einen Schleier trug J.Lo erst wieder am Ende des Abends: Diesmal war er kaum länger als eine Kapuze. Zu ihrem dritten Kleid, ebenfalls in Meerjungfrau-Form mit einem diamantförmigen Ausschnitt und bestickt mit hunderten Kristallen, trug sie drei Millionen Dollar teure 27-Karat-Diamant-Ohrringe in Blumenform von Samer Halimeh.

Mit dem Trend zum Minimalistischen, der bei vielen Prominenten in den vergangenen Jahren zu sehen war, hatten die drei Kleider wenig zu tun. Aber indem sich J.Lo gegen Spitzenbesatz entschied, folgte sie dann doch dem Zeitgeist. „Spitze macht gerade eine Pause“, heißt es in diesem Sommer auch von den Brautkleid-Designerinnen von Kaviar Gauche.

Auch in Deutschland tragen die Bräute, die es sich leisten können, immer öfter drei Kleider an ihrem Hochzeitstag: Ein Schlichtes zur Trauung, ein Opulenteres zum Kuchen und ein Funkelndes für die Tanzfläche.

Jennifer Lopez hatte schon bei der ersten Trauung im Juli in Las Vegas zwei verschiedene Kleider getragen. Zu ihnen gibt es aber bis heute kaum Details. Die 53 Jahre alte Lopez und der 50 Jahre alte Affleck hatten damals offenbar in ganz kleinem Kreis, nur mit ihren Kindern, geheiratet.