Manche Kinder träumen davon, Pilot zu werden, andere wollen später Fußballspieler oder Rocksängerin sein. Jean Paul Gaultiers Kindheitstraum war es, seinen Teddybär Nana mit Tüten-BH im Varieté-Theater zu sehen. Diesen Traum hat sich der französische Modeschöpfer mit seiner „Fashion Freak Show“ erfüllt, die am Donnerstagabend ihre Deutschlandpremiere in der Münchner Isarphilharmonie feierte.

Wenn sich irgendwo in München ein roter Teppich ausrollt, dann ist das ein Pflichttermin für die gute alte Schickeria und alle, die es gerne wären. Wenn dann auch noch ein Name wie Gaultier einen Hauch Haute Couture verspricht, legt man sich besonders ins Zeug: goldgrüne Paillettensakkos, Männer in High Heels und Frauen im Punkkostüm – es gibt viel zu staunen am Gasteig.

„Ich mag den Standard nicht“

Dem Designer dürfte es gefallen: „Ich mag den Standard nicht. Ich mag die ­Andersartigkeit“, sagt der Einundsiebzigjährige auf dem roten Teppich vor der Premiere. Seine Philosophie war seit jeher der Stilbruch, sowohl für sein eigenes Haus wie als Designer für Hermès, wo er von 2004 bis 2010 arbeitete. Seine „Fashion Freak Show“ untermauert das. Zwei Stunden Pop-Spektakel zeigen die Höhepunkte der Karriere Gaultiers, der vor drei Jahren seine letzte Modenschau vorstellte. Seine erste Show, auf der er ­ältere und dickere Models laufen ließ, von ­deren Existenz die Pariser Modeleute ­damals nicht einmal etwas ahnten. Seine Korsett-Kreationen, die er seiner geliebten Großmutter verdankt. Später dann seine Röcke für Männer, für die er sich in Londoner Punkclubs inspirieren ließ.

Mit der Revue über sein Leben schließt sich für Jean Paul Gaultier ein Kreis. Als Kind bewunderte er die Tänzerinnen im Varieté-Theater Folies Bergère. Er begann im Unterricht, Netzstrumpfhosen zu zeichnen, was ihm den Ärger seiner Lehrerin und die Bewunderung seiner Klassenkameraden einbrachte. Gaultier ist kein Schneider und wurde zum Spitzendesigner, er ist kein Sänger und nahm eine Platte auf, und er ist kein Regisseur, aber hat nun ein Musical konzipiert.

Einiges auf der Bühne macht ratlos

Man könnte sich auf Handwerkliches konzentrieren. Einiges, was auf der Bühne geschieht, macht ratlos. Der Aids-Tod seiner großen Liebe Francis Menuge wird beispielsweise plötzlich mit einem Knalleffekt unterbrochen, und die Darsteller hüpfen heiter durchs Publikum, um Kondome zu verteilen. Man könnte sich auch lustig machen über die Zuschauer, die ihr Reihenhausleben an diesem Abend wohl gegen zwei Stunden Extravaganz tauschen wollen, wie die sechs mittelalten Männer, die in der Pause um einen Mülleimer herumstehen, auf dem sie sechs Aperol Spritz platziert haben.

Man kann sich aber auch mitreißen lassen vom Pop, vom Kitsch, von der ­Legende Gaultier. Das tut das Münchner Publikum. Zum Finale der Show stehen alle im Saal. Gaultier kommt auf die Bühne und verkündet unter allgemeinem Johlen: „Ihr seid alle wunderschön! Jeder ist wunderschön.“ Er muss es wissen.

Bleibt noch zu klären: ­Warum München? „Die Stadt ist herrlich“, mehr fällt dem stets gut gelaunten Modeschöpfer auf dem roten Teppich dazu auch nicht ein. Apropos: Der rote Teppich ist in München nicht gerade hoch­karätig besetzt. Geladene Gäste sind unter anderen Anna und Angela Ermakova, im Hauptberuf Tochter und Kurzzeitliaison von Boris Becker, und die bayerische Drag Queen Gloria Gray. Verräterisch der Satz einer Autogrammsammlerin über Papis Loveday: „Den kenn' ich aus dem Dschungelcamp.“