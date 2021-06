„Für uns war’s gut, dass wir zunächst ,How to Tatort‘ gedreht haben“, sagt Jasna Fritzi Bauer. „Da haben wir gemerkt, dass wir drei gut miteinander können.“ Die Zweiunddreißigjährige ist die Jüngste im Team. Ihre Figur, die Polizistin Liv Moormann, „kommt aus Bremerhaven, ist jung, ehrgeizig und will nach oben“, wie es in ihrer Rollenbeschreibung heißt. Liv Moormann, die zur Mordkommission wechseln will, führt wie eine Erzählerin aus dem Off in den neuen „Tatort“ ein.

Zum Team gehören auch die Ermittlerin Linda Selb („fachlich exakt und menschlich speziell“) vom Bundeskriminalamt, gespielt von Luise Wolfram, und der Däne Mads Andersen (Dar Salim): „tough, charismatisch, schreckt vor nichts zurück“. Linda Selb war schon an der Seite des Ermittlerteams Lürsen und Stedefreund in einigen alten Bremer „Tatort“-Folgen zu sehen. Der 1977 in Bagdad geborene Dar Salim, bekannt etwa als Blutreiter Qotho in „Game of Thrones“, hat ebenfalls schon Erfahrung mit dem Bremer „Tatort“: 2014 spielte er in „Brüder“ den kriminellen Clan-Chef Hassan Nidal. Jasna Fritzi Bauer ist die eigentlich Neue im Bremer Team, denn auch Dar Salim spielt als Mads Andersen einen erfahrenen Polizisten mit interessanter Vergangenheit – beim dänischen Geheimdienst, der ihn nach Bremen schickte.