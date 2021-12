Jared Leto im Interview : „Ich habe Respekt vor Paolo Gucci“

Im Film „House of Gucci“ spielt Jared Leto ein Mitglied der Modefamilie. Im Interview berichtet er von den Dreharbeiten und wie er in die Rolle unter viel Make-up und Maske hereingefunden hat.

Mr. Leto, als Paolo Gucci sind Sie in „House of Gucci“ kaum wiederzuerkennen. Jeden Drehtag saßen Sie stundenlang in der Maske. Das Aussehen alleine macht aber noch keine Rolle, oder?

In der Tat nicht. Bei jeder Rolle, die ich annehme, mache ich eine Reise, die mich immer näher an diese Figur heranführt. Und wenn man einen echten Menschen spielt, muss man noch gründlicher vor­gehen, um so authentisch wie möglich zu sein. Ich habe also so viel wie möglich zu Paolo und der Familie Gucci recherchiert und gelesen. Und natürlich habe ich so viel italienisches Leben aufgesogen wie möglich, Essen und Kultur, hatte außerdem Leute, die mit mir am Akzent gearbeitet haben. Ich häufe in solchen Fällen immer erst einmal so viel Material wie möglich an, unter dem ich dann wie ein Bildhauer Stück für Stück meine Figur freilege.