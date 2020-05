Schauspielerin Janelle Monáe : „Ich würde auch gerne Fehler machen dürfen“

Zehn Jahre ist es her, dass Janelle Monáe ihr Debütalbum „The ArchAndroid“ veröffentlichte und sich prompt als eine der spannendsten modernen Soul- und Funk-Künstlerinnen ihrer Generation etablierte. Zwei weitere Alben, etliche Grammy-Nominierungen und zahllose Aufsehen erregende Videos und Kostüme später ist die Tochter einer Putzfrau und eines LKW-Fahrers aber auch als Schauspielerin erfolgreich. Nach Auftritten in Filmen wie „Moonlight“, „Hidden Figures“ oder „Willkommen in Marwen“ ist die 34-jährige ab dem 22. Mai in der Hauptrolle der zweiten Staffel der Serie „Homecoming“ bei Amazon Prime zu sehen. Und auch im Kino laufen demnächst wieder Filme mit ihr: ab dem 9. Juli in „Harriet“ und im Herbst dann im Horrorfilm „Antebellum“. Wir hatten die Gelegenheit, mit Monáe per Zoom ein Gespräch zu führen.

Miss Monáe, als Musikerin sind Sie an Erfolg gewöhnt und auch als Schauspielerin nach „Moonlight“ oder „Hidden Figures“ kein Neuling mehr. Aber mit „Homecoming“ tragen Sie nun erstmals eine Serie als Hauptdarstellerin auf Ihren Schultern – und treten auch noch in die Fußstapfen von Julia Roberts, die in der ersten Staffel zu sehen war. Waren Sie eingeschüchtert?

Mich darauf einzulassen, war aufregend und nervenzehrend gleichzeitig. Julia ist nun einmal eine Ikone und war obendrein in der ersten Staffel fantastisch. Glücklicherweise hatte sie aber auch Vertrauen in mich. Denn als Executive Producer ist sie ja weiterhin an der Serie beteiligt und hat persönlich mit darüber entschieden, wer die Hauptrolle der zweiten Staffel bekommt. Allein das zu wissen, empfinde ich als riesiges Kompliment.

War Roberts aktiv in die Entstehung der neuen Folgen involviert?

Das nicht, aber sie hat uns am Set besucht. Ich war ihr vorher nie begegnet und entsprechend nervös. Wir wussten, dass sie kommt, nur nicht genau wann. Mitten während einer langen Szene hörte ich dann irgendwann dieses unverkennbare Lachen, noch bevor ich sie sehen konnte. Das war schon was Besonderes.

Die Figuren, die Sie bislang gespielt haben, strahlten immer Stärke und Selbstbewusstsein aus. Für Jackie in „Homecoming“ gilt das nun nicht unbedingt, schon weil sie ihr Gedächtnis verloren hat und nicht weiß, wer sie ist. Haben Sie das als Herausforderung empfunden?

Ja, Jackie hat mir einiges abverlangt. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht stark ist, denn eigentlich will ich in allen meinen Figuren ihre Stärke genauso zum Vorschein bringen wie ihre Verletzlichkeit. Aber bei Jackie fand ich es so schwierig, dass sie auf der Suche nach ihrer Identität so viele Entscheidungen trifft, die ich persönlich kaum nachvollziehen konnte. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben alle ihre Erinnerungen weg sind. Doch bis ich mich in ihren Kopf hineingefunden hatte, brauchte es wirklich etwas.

Wie sind Sie vorgegangen?

Ich habe mir Filme wie „Memento“ oder auch die „Bourne“-Thriller angeschaut. Und natürlich habe ich das Internet durchforstet nach allem, was mit Amnesie und Gehirntraumata zu tun hatte. Außerdem habe ich mich mit der psychischen Verfassung von Veteranen beschäftigt, denn auch Jackie war ja Soldatin. Und was soll ich sagen: es ist oft erschreckend, wie wir mit den Männern und Frauen umgehen, die aus dem Krieg zurück nach Hause kommen. Das wurde mir noch einmal sehr deutlich.

Herauszufinden, wer man wirklich ist, ist im übertragenen Sinn eine Aufgabe, vor der wir alle stehen...

Oh ja, und ich glaube, ganz fertig ist man damit nie. Man findet doch immer wieder neue Bruchstücke über sich selbst heraus, denken Sie nicht? Ich jedenfalls fühle mich dauerhaft auf Reisen, immer unterwegs, mehr über mich selbst und die Geheimnisse des Lebens herauszufinden. Außerdem ist es ja nie in Stein gemeißelt, was oder wer man sein kann oder will. Im Grunde wache ich jeden Morgen auf ohne zu wissen, wer ich bin. Und schon die erste Entscheidung des Tages – was gibt’s zum Frühstück – hat einen Einfluss darauf, wer ich an diesem Tag bin (lacht).