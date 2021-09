Stimmen Sie ab : Wer trug das schönste Outfit bei der James-Bond-Premiere?

Die Premiere von „Keine Zeit zu sterben“ ist nach langem Warten in London gefeiert worden. Daniel Craig überraschte in rotem Samt – aber alle Blicke zog Herzogin Kate in königlichem Gold auf sich. Stimmen Sie ab, welcher Look am schönsten war.

Nach mehr als 18 Monaten Verzögerung war es am Dienstagabend so weit: Die Premiere des neuen James-Bond-Films wurde in London gefeiert. Ein riesiger roter Teppich zierte dafür die Flächen rund um die Royal Albert Hall, wo die Gäste nach dem Blitzlichtgewitter zum allerersten Mal „Keine Zeit zu sterben“ auf der Leinwand schauen konnten.

Als Daniel Craig vor 15 Jahren von seiner Rolle als James Bond erfahren hatte, stand er gerade im Supermarkt. „Ich kaufte eine Flasche Wodka und eine Flasche Wermut, einen Shaker und machte mir drei oder vier Wodka-Martinis“, sagte er bei der Premiere. 15 Jahre und fünf 007-Filme später feierte er am Dienstag sein letztes Mal in der Rolle des Geheimagenten, und zwar in einem weinroten Jackett aus Samt. Ein stilistischer Kontrast zu dem klassischen Bond-Look und gleichzeitig ein farblich geringerer Kontrast zum roten Teppich.

„Bond-Girls“ sind jetzt „Bond-Women“

Neben dem Bond-Darsteller zogen auch die anderen Gäste mit ihren glamourösen Roben die Blicke auf sich. Darunter die Bond-Frauen, die auch erstmals am Set als „Bond-Women“ statt „Bond-Girls“ bezeichnet wurden. Léa Seydoux, die Dr. Madeleine Swann spielt, trug ein weißes, bodenlanges Kleid mit angenähtem Cape und silbernen Glitzerelementen. Lashana Lynch ist an der Seite von Daniel Craig als Doppelnull-Agentin Nomi zu sehen und war auch auf dem roten Teppich mit ihrem schulterfreien, sonnengelben Kleid ein Hingucker im regnerischen London.

Ein Höhepunkt des Abends: Der Besuch von Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Charles und Herzogin Camilla. Vor allem Herzogin Kate legte mit ihrem gold-glitzernden Outfit einen royalen Auftritt hin. Die Sängerin Billie Eilish, die den Titelsong „No Time To Die“ singt, sorgte für Geschrei bei den jungen Fans auf der Premiere und erschien zusammen mit ihrem Bruder, dem Singer-Songwriter Finneas Baird O’Connell, ganz in schwarz.

In Deutschland läuft „Keine Zeit zu sterben“ am Donnerstag an. Doch bevor es in die Kinos geht, ein letzter Blick auf die Outfits der Gäste. Jetzt sind Sie gefragt: Wer trug das schönste Outfit der James-Bond-Premiere? Stimmen Sie ab!