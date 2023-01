Kinder und Erziehung : Ist Designerspielzeug kindgerecht?

Aktualisiert am

Stylisch sind Kinderspielzeuge heute allemal. Was aber halten die Kinder davon? Bild: Liewood

Ein Nachmittag in einem Kindergeschäft irgendwo in Deutschland. Vor einem Regal mit Krimskrams drängen sich drei Mütter mit leeren Buggys. Bauklötze, Angelspiele, Spardosen, Schaufel und Eimer für den Spielplatz – das alles interessiert offenbar weniger deren Kinder. Die sind mit großer Wahrscheinlichkeit in der echten Spielecke im Geschäft.

Die drei Frauen greifen umso engagierter zu, strecken sich nach den Nachtlichtern, die an sehr abstrakt gehaltene Hasen erinnern und dezent leuchten. Ich stehe auch hier und bemerke, dass ich diesen Kram schön finde. Da blinkt und brummt nichts. Selbst die Farben sind gedämpft gehalten, in Puder bis Pastell. Der Stil ist eher Skandi-Chic als Kindertagesstätte.