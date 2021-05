Marie Nasemann im Interview : „Ein Kleid mindestens 30 Mal tragen“

„Noch nie so viele Greenwashing-Kampagnen gesehen wie in den letzten eineinhalb Jahren“: Marie Nasemann über vermeintliche Nachhaltigkeitsbestrebungen. Bild: Andreas Pein

Frau Nasemann, Sie haben 2009 bei „Germany’s Next Topmodel“ teil­genommen und bloggen inzwischen auf Fairknallt über nachhaltige Mode. Seit dem Rana-Plaza-Unglück 2013 in Bangladesch hinterfragen Sie, wie die Modebranche funktioniert. Was läuft schief?

So ziemlich alles. Es wird konsequent zu viel Mode produziert, die Trends kommen vom Laufsteg immer schneller in die Fast-Fashion-Läden. Das heißt, was Sie heute auf der Modenschau sehen, hängt zwei Wochen später als Kopie bei H&M oder Zara. Diese Geschwindigkeit ist ein großes Problem, weil sie bedeutet, dass man den Produktionsprozess nicht mehr kontrollieren kann. Die Aufträge werden von Lieferanten an Lieferanten an Lieferanten weitergegeben – und am Ende nähen Mutter und Tochter in einer Wellblechhütte die Pailletten an ein Kleid. Durch diese Billigfertigung wird Mode zur Wegwerfware, die zwei Mal getragen und danach als unmodern aussortiert wird.

Das haben Sie als Model vorgelebt: bloß nie mehrmals ein Outfit tragen.

Absolut. Ich habe jahrelang gedacht, ich darf auf dem roten Teppich nicht zwei Mal mit demselben Kleid erwischt werden. Das haben mir auch frühere Manager gesagt: Auf keinen Fall! Sonst lichtet dich die Bunte mit der Überschrift ab: „Sie trägt schon wieder das Gleiche“. Aber ehrlich: Wem fällt es auf, wenn ich in München ein Outfit trage und zwei Jahre später in Hamburg noch einmal dasselbe? Und selbst wenn, was ist so schlimm daran? Ein gutes Outfit kann man mehrmals tragen.

Wie wurden Sie 2009 bei „Germany’s Next Topmodel“ mit nachhaltiger Mode vertraut gemacht?

Überhaupt nicht, kein einziges Mal.

Was haben Sie gemacht, wenn ein Teil mal eingerissen ist?

Ich bin lange nicht draufgekommen, dass Mode repariert werden kann. Natürlich hat meine Mutter früher unsere Sachen gepflegt und unsere Socken geflickt. Ich steckte jedoch in diesem Fast-Fashion-Kosmos drin, dass ich mir keine Mühe gegeben habe, Sachen zu pflegen. Wenn ich mir für fünf Euro etwas Neues kaufen kann, warum soll ich Altes zusammenflicken? Das hat für mich keinen Sinn ergeben.

Sie haben ein Buch über nachhaltige Kleidung geschrieben. Darin ­beschrei­ben Sie, wie Sie früher begeistert Kurz­strecke zu Shootings geflogen sind, wie Ihnen Kleidung für die Fashion Week nach Hause geschickt wurde.

Für mich war es der absolute Traum. Ich hatte in meiner Jugend bereits dieses Interesse für Mode, allerdings überhaupt kein Geld zur Verfügung. Auf einmal schickten mir Labels ihre Lookbooks, aus denen ich 19-Jährige mir aussuchen durfte, was ich anziehen möchte.

Wann kamen die Bauchschmerzen?

Als ich es nicht mehr geschafft habe, Ordnung in meinem Münchner Apartment zu halten. Es wurde zu einer schlimmen Messie-Wohnung, in der überall Sachen und aufgerissene Pakete herumlagen. Ich konnte nicht mehr richtig atmen, hatte keinen freien Blick, der Kleiderschrank war vollgestopft. Aussortieren kam nicht in Frage. Ich dachte, ich müsse mir ein Mode-Archiv aufbauen und alles horten. Wie viele Schrankleichen ich hatte! Kleidungsstücke, die ich nie getragen habe, an denen noch das Etikett hing, weil sie sich schon Stunden nach dem Shopping als Fehlkauf entpuppt haben. Der Besitz hat mich belastet. Als ich 2015 nach Hamburg gezogen bin, mit nur ein paar Sachen in ein WG-Zimmer, habe ich gemerkt, wie befreiend es war, diesen Ballast loszuwerden.