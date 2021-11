Bild: Patek Philippe

Patek Philippe Ewiger Kalender

Ewig währt am längsten: Für den neuen Ewigen Kalender von Patek Philippe gilt das In jedem Fall. Manche müssen ewig sparen, andere ewig warten. Letzteres lohnt sich für solvente Uhrenliebhaber. Die Entwicklungsabteilung hat viel Aufwand in die Konstruktion investiert. Schaltjahr-, Tag/ Nacht- und Mondphasenanzeige vervollständigen die Informationen. 112.230 Euro