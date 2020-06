Nachhaltige Mode aus Dänemark : In dieser Hose stecken 13 Plastikflaschen

Was tut man, wenn man mit Mitte 20 nach Hosen und Hemden sucht und nichts findet, das zum eigenen Lebensstil passt? Wenn man den drei Gründern des dänischen Unternehmens „Shaping New Tomorrow“ glauben darf, lautet die Lösung: Einfach selbst ein Label für junge Herrenmode gründen.

Christian Aachmann, Christoffer Bak und Kasper Ulrich kennen sich, seit sie mit fünf Jahren in den gleichen Kindergarten in Aalborg, im Norden Dänemarks, gingen. 2015 gründeten die Mittzwanziger ihr eigenes Mode-Start-Up und suchten nach Stoffen, aus denen sie Hemden und Hosen gestalten konnten, die sowohl angenehm zu tragen als auch elegant sind und nicht so schnell die Form verlieren. Daraus entstand eine kleine Kollektion aus schmalgeschnittenen Anzughosen und Hemden, die zum Businesstermin passen und so bequem sind, dass man sie auch in der Freizeit tragen will.