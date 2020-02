© Helmut Fricke

So viel Männer bei der Milano Moda Donna gab es noch nie. Kaum ein Defilee, das ohne male models auskam. Und kaum ein Designer, der nicht davon sprach, wie sehr ihn das Wechselspiel mit den Identitätenreize: Frauen, die wie Dandys aussehen, und Männer mit lackierten Fingernägeln. Doch was steckt dahinter? Und wo führt es hin? Kommt bald die Unisex-Mode? Und werden wir irgendwann genderneutrale Schauen erleben, bei der kein Kleidungsstück mehr einem Geschlecht zugeordnet werden kann (oder darf)? So weit ist es noch lange nicht. Vorläufig sind die „Coed“-Shows mit Männern und Frauen auf dem Laufsteg nicht mehr als ein Trend, der sich in der nächsten Saison schon verflüchtigt haben kann.