Berliner Fashion Week : Unterschätzt dieses Handwerk nicht

Als mein Chef mich fragte, ob ich auf die Fashion Week nach Berlin fahren will, dachte ich zuerst, es sei ein Scherz. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag Mode sehr, ich liebe gute Kleidung, schöne Stoffe, intensive Farben. Ich habe es schon immer gemocht, mir darüber Gedanken zu machen, was ich anziehe, wie ich meine Haare trage, welche Signale ich sende. Leider habe ich nur meistens keine Zeit dafür. Auch okay. Doch auf die Fashion Week? Wo die halbseidenen Mikroinfluencer und C-Promis aus irgendwelchen RTL-Formaten rumhängen? Puh. Ich sage natürlich trotzdem zu, ich war neugierig auf diese Welt, die matt in der Ferne schimmert, so wie Berlin ja irgendwie auch immer in der Ferne liegt und matt schimmert.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Am Morgen meines ersten Tags auf der Berliner Fashion Week steige ich in die Tram – und nichts ist anders. Alles wie immer. Ich sehe die gleichen müden Gesichter, das gleiche Grau der Straßen, die gleichen Menschen, die ich in Frankfurt leider nicht sehe. Zwei japanische Touristinnen laufen kichernd vor einer furchteinflößenden Taube davon. Same old, same old. Meine allererste Modenschau ist die von William Fan, sie findet im Berliner Fernsehturm statt, was ich toll finde, die Location wurde erst einen Tag vorher bekanntgegeben, was ich albern finde.