Bild: Hersteller

Vacheron Constantin: American 1921

Die Roaring Twenties lassen grüßen. Vor 100 Jahren lancierte Vacheron Constantin eine Uhr für die Dandys in den Vereinigten Staaten: eine Armbanduhr, die dann perfekt ablesbar war, wenn die linke Hand am Lenkrad des Sportwagens ruhte. Dazu wurden Uhrwerk samt Zifferblatt um eine Achtelumdrehung nach rechts gedreht, mit der Zwölf und der Krone in der rechten oberen Ecke des kissenförmigen Gehäuses. Die Neue ist in Platin, Weiß- oder Rotgold zu haben. Von 29.800 Euro an.