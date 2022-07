Kristina Suvorova im Porträt : Mit ihren Augen

Kristina Suvorova, die aus Litauen stammt, lebt und arbeitet in Frankfurt. In ihrem Atelier ist viel Raum für charakteristische Details. Bild: Helmut Fricke

„Ich habe gestern gelernt, wie man hier die Milch richtig aufschäumt“, sagt sie, „ich mache uns mal einen Cappuccino.“ Es sind die kleinen Dinge, die zählen – mit diesen Worten hatte sich Kristina Suvorova vorgestellt. Und es stimmt: Sie macht gleich mal einen Kaffee mit der Siebträgermaschine und bestreut ihn schön mit Zimt. Währenddessen entdeckt man weitere sprechende Details in ihrem Atelier: eine Schale mit Limetten und eine mit zwei leuchtend roten Granatäpfeln; auf dem Schreibtisch bunte Kerzen; starker und doch angenehmer Ingwer-Duft aus dem Diffuser.

Man kann alles in diesem Raum mehrmals anschauen – und jedes Mal würde einem etwas Neues auffallen. Am 30. März 1989 wurde Kristina Suvorova in Litauen geboren. Es war ein symbolhaftes Jahr, in den baltischen Staaten formierte sich der Protest gegen die Sowjetunion. Die kleine Kristina war noch nicht den Windeln entwachsen, als Litauen seine Unabhängigkeit erklärte. Schon im Kindesalter wusste sie, dass das Land trotzdem nicht für immer ihr Zuhause sein sollte. Nach dem Abitur besuchte sie ein Jahr lang eine Hochschule in Dänemark.

„Das war eine wichtige Etappe in meinem Leben. Dort hatte ich einen tollen Kunstlehrer, der das Kreative aus mir herausgeholt und gefördert hat“, sagt sie, und gelegentlich klingt dabei ihr Akzent durch. Im Jahr 2010 begann sie, „Design and Animation“ in Darmstadt zu studieren – ihre erste Wahl, Kunst, war ihren Eltern zu unsicher. Nachdem sie 2014 ihr Studium abgeschlossen hatte, zog sie nach Frankfurt, hatte noch Nebenjobs, konzentrierte sich aber immer mehr auf ihre Leidenschaft. „Ich bin schon etwas stolz, dass ich meinem Wunsch nachgegangen bin, immer gearbeitet und gleichzeitig gezeichnet habe“, sagt sie.

„Mein Kopf rattert ständig“

Seit mehr als drei Jahren ist sie nun Vollzeit-Künstlerin. Ihr Studio nennt die Dreiunddreißigjährige ihren Lieblingsort. „Mir ist die Stimmung um mich herum sehr wichtig. Alles, was ich sehe, nehme ich direkt auf, da bin ich sehr empfindlich.“ Sie liebt es, etwas zum Leben zu erwecken. Ihre Gemälde füllen große Leinwände. Aber hier ist eigentlich alles Kunst, auch ein Kerzenglas oder die Weingläser, die sie auf dem Flohmarkt gekauft hat.

„Mein Kopf rattert ständig“, sagt sie, „ich will jedem Objekt eine Persönlichkeit verleihen, Augen geben.“ Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Wie sie ihre Kunst in wenigen Worten beschreiben würde? Sie überlegt. „Ich glaube, ich kann das nur groß zusammenfassen.“ Dann holt sie aus: Die Augen als immer wiederkehrendes Motiv sollen zeigen, dass man vieles auch aus einer anderen Perspektive betrachten könne und nicht so schnell urteilen solle. Es gehe eben darum, die kleinen Dinge zu sehen. „Vielleicht wirken meine Bilder verspielt und happy. Aber das sind sie gar nicht immer. Ich versuche nur, das positiv zu verpacken.“

Besonders in diesen Zeiten. Der Ukrainekrieg und die Bedrohung ihres Heimatlands machen ihr zu schaffen. Der doppelte Blick ihrer Phantasiewesen verdankt sich womöglich dem biographischen Zwiespalt, unter russischer Dominanz in einem kleinen Land groß geworden zu sein – und russische und litauische Familienangehörige zu haben. Wenn Magazine ihre Arbeiten also als „poppy“ oder „witzig“ beschreiben, ist das höchstens die halbe Wahrheit. In Zeiten des Krieges nicht mal das. Ihre Ideen entstehen meistens im Alltag. „Ich stelle mir immer vor, dass in meinem Kopf ein kleiner Mensch sitzt, der ständig Skizzen und Notizen macht, die ich dann später auf die Leinwand bringen kann.“

Routinen sind unmöglich

Viele Anregungen stammen aus ihren Träumen und ihrer ausgeprägten Phantasie. Während sie das erzählt, dreht sie sich entspannt eine Zigarette. Kristina Suvorova liebt Mode, auch das sei eine Kunstform. In ihrer Familie in Litauen konnten alle Frauen nähen, sie selbst schon mit sieben Jahren. Heute trägt sie silberne Leggings, darüber einen langen Kimono in pastelligen Farben. Ihre Lippen hat sie meist rot geschminkt. Am meisten freue sie sich über die Verbindung von Kunst und Mode. Ihr Lieblingsprojekt war die Zusammenarbeit mit Monosuit, einem New Yorker Modelabel.

Dafür hat sie einzelne Teile an einem Model mit ihrem typischen Design bemalt. Die Originale wurden auf der New York Fashion Week präsentiert. „Das war wie ein lebendes Gemälde“, sagt Suvorova. „Laut Maria Agapkina, der Designerin, war das die erfolgreichste Monosuit-Kollektion. Sogar Madonna trug ein Kleid mit meinem Print.“ Als nächstes will sie mit Skulpturen anfangen. Wenn sie eine neue Idee hat, setzt sie die um, einfach so. Das lässt sich auch an ihrem Studio erkennen. Mehrere halbfertige Bilder stehen auf Staffeleien oder sind an die Wände gelehnt.

Das Universum lacht mich aus

„Immer wenn ich nicht weiterweiß, ist direkt eine Idee für ein nächstes Bild geboren, und damit muss ich sofort anfangen.“ Ihre spontanen Reaktionen erlauben keine Routinen. „Ich habe vor ein paar Tagen überlegt, mir eine Routine zuzulegen, aber das ist unmöglich. Wenn ich mir vornehme, eine Woche nur im Studio kreativ zu sein, lacht mich das Universum aus und kommt mit neuen Projekten.“ Aber genau das sei ja das Gute daran: Denn was sie nicht leiden könne, sei Eintönigkeit.

Zu Beginn arbeitete sie nur mit schwarzer Farbe und nannte sich Illustratorin. Jetzt sind ihre Bilder bunter, sie verwendet Ölfarben, und Künstlerin darf man sie jetzt auch nennen. „Farbe bringt Freude – und eröffnet neue Prozesse und Gefühle.“ Frauen in der Kunst, auch das ist ihr Thema. „Leonora Carrington“, ruft sie aus und holt einen Bildband der surrealistischen Künstlerin hervor. „Wahnsinn, ich bin total fasziniert von ihr. Wo ist eigentlich mein Kaffee?“ Also noch einen Cappuccino. „Vielleicht mal Kokosmilch statt Hafermilch?“ Der Milchschaum bekommt wieder eine künstlerische Prise Zimt.