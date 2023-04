Aktualisiert am

„Hyperpop“ ist eine Playlist mit überdrehten Popsongs. Mittlerweile hat sich der Begriff in die Kleiderschränke junger Menschen übersetzt. Steht diese Ästhetik für eine neue Jugendkultur?

Als der sogenannte Hipster im vergangenen Jahrzehnt zu altern begann, sah es kurz so aus, als fehle einer heranwachsenden Generation ein kollektiver Stil. Eine Pandemie, mehrere Lockdowns und eine chinesische App später scheint es, als habe sie eine Ästhetik gefunden, die aus dem Fluch des Internets – „alles auf einmal, immer verfügbar“ – einen Segen macht.

Diese Ästhetik ist laut, nervig, künstlich und will unbedingt auffallen – und ahmt darin optisch ein Musikgenre nach, das sich kurz vor der Pandemie etablierte: den „Hyperpop“. Der Begriff entstand durch eine Playlist, die 2019 von Spotify erstellt worden war. Darauf waren bekannte Hits verschiedener Interpreten und Genres zu hören – und zwar solche, die durch hochgepitchten Sound oder schnelles Tempo zu den kurzen Videos auf Tiktok passen.

Hyperschnelle Beats, eingängige Sounds

Für Tiktok-Nutzer sind hyperschnelle Beats und komprimierte, schrille Popsongs die Grundlage für ihre beliebten Tanzvideos und Comedyclips. Aus einer wilden Mischung elektronischer Musikstile (wie Eurodance, Happy Hardcore, Trance, Gabber, Punk und eben Pop) kommen sogenannte „Sounds“ zustande, die wegen ihrer Eingängigkeit regelmäßig viral gehen und es dann sogar in die Charts schaffen.

Erst kürzlich wurde so Lady Gagas Song „Bloody Mary“, elf Jahre nach Veröffentlichung, wieder zu einem beliebten Hit. Fans der Netflix-Serie „Wednesday“ hatten eine Choreographie der Protagonistin Wednesday Addams mit einer komprimierten, überdrehten Version des Liedes unterlegt und in Fanvideos dazu getanzt.

Wie dieses Prinzip im Netz orchestriert werden kann, zeigte die Sängerin QT bereits 2014. In einem Musikvideo macht sie keinen Hehl daraus, dass ihr Lied „Hey QT“ einen gleichnamigen Energydrink bewerben sollte. Ihre künstliche Stimme war hoch gepitcht und klang piepsig, das Lied wurde schnell in den sozialen Medien aufgegriffen.

Der Witz: weder die Sängerin noch der Energiedrink waren real. QT war ein Avatar, entwickelt von einer bunten Gruppe Londoner Produzenten, dem Kollektiv „PC Music“. Das Projekt sollte den ahnungslosen Rezipienten ihr unreflektiertes Konsumverhalten im Internet vorhalten. Der eingängige Song von QT beförderte die Beliebtheit dieses speziellen Sounds, der heute auf Tiktok allgegenwärtig ist.

Hyperpop in der Mode?

Die Anhänger dieses Stils, sie seien an dieser Stelle „Hyperpopper“ genannt, bewegen sich – wie bereits die Hipster – irgendwo zwischen Nostalgie und Erneuerung durch Selbstreferenz. Sie sind allerdings – im Unterschied zum Hipster – niemals ironisch.

Der Mut zur Geschmacklosigkeit ist vielmehr für den Hyperpopper das höchste Gut: Hautenge Sportklamotten, kombiniert mit glitzerndem, oft schwerem Silberschmuck mit Spikes; von Motten zerlöcherter Strick, kombiniert mit sündhaft teuren Sonnenbrillen, Sneakern und Handtaschen; elegante Abendgarderobe in gedeckten Farben, gebrochen durch blinkende Neonelemente. Es wird nach hyperrealistischen Formen gesucht, die sich nicht in herkömmliche Vorstellungen von Geschlecht oder Schönheit übersetzen lassen.

Die Gegenüberstellung mit gängigen Schönheitsnormen zeigt dabei, was „Hyperpop“ in der Mode ausmacht: Die amerikanischen Modelschwestern Gigi und Bella Hadid stehen sinnbildlich dafür. In Sachen Erfolg nehmen sie sich wenig. Die Ältere, Gigi, ist bekannt für ihr blondes Haar und einen natürlichen „American Beauty Look“ – außerhalb der Mode scheint sich jedoch niemand für sie zu interessieren.

Die jüngere Bella hingegen, die mit plastisch-chirurgischer Hilfe eine künstliche Schönheit mimt, sich im Grunge-Look kleidet und gleichzeitig dem Supermodel der Neunzigerjahre, Carla Bruni, verblüffend ähnlich sieht, wird von Gen Z und in der Kunstwelt als Ikone stilisiert.