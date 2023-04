Holzspielzeug : Perfekt für den Skandi-Minimalismus

Eltern, die in der Erziehung ihrer Kinder ja in der Regel alles richtig machen wollen, können sich in etlichen Entscheidungen uneinig sein. Babytrage oder Kinderwagen? Schlafenszeit am frühen Abend oder doch erst nach 21 Uhr? Auf dem Spielplatz: Klettergerüst oder doch irgendwann Snacktüte auf der Bank? Babyphone? Und wenn ja, mit Kamera und/oder Herzton-Überwachung? Und wenn das Kind dann älter ist: Handy? Kinder-Smartwatch?

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nur um das Spielzeug müssen sich Besserbürger nicht streiten. Gegen Holzspielzeug kann wirklich niemand etwas haben, zumindest nicht die Eltern. Die können beim Anblick der vielen schönen Holzspielzeugteile, die es heute gibt, glatt die Menge Holz von früher vergessen. Ferngesteuertes Rennauto, Baby-Born und Polly Pocket – oder eben Klötze aus blassbeigem, unbehandeltem Holz? Hm, was landete wohl damals, in den Achtzigern und Neunzigern, auf dem Wunschzettel?

Viele junge Eltern, so zumindest der Eindruck auf Instagram, stellen sich jetzt hingegen freiwillig den Grimm’s-Regenbogen auf das Fensterbrett, das Original, das es seit den Siebzigerjahren gibt. Auf dass die lieben Kleinen von heute die knalligen Farben vor cremefarben verputzten Wänden dann auch so zu schätzen wissen wie sie.

Der Holzspielzeug-Standort Deutschland ist nicht zu unterschätzen

Grimm’s, Ostheimer, Haba: Der Holzspielzeug-Standort Deutschland ist nicht zu unterschätzen und noch immer konkurrenzfähig. Das zeigt sich gerade deshalb besonders, weil in den vergangenen Jahren einige Firmen nachgezogen sind. Es gibt die Klassiker von früher, aus Deutschland oder auch aus Frankreich, siehe Janod, Gründungsjahr 1970, die mit der Zeit gegangen sind und heute etwa eine appetitliche Holztorte über den Onlineshop Smallable anbieten.

Und es gibt die ganz jungen Beispiele, die ihr Kinderspielzeug noch gezielter auf Interieur und Interessen der Eltern abzustimmen scheinen. Die Holzkamera auf unserem Foto ist von Kindsgut aus Berlin, Gründungsjahr 2017, die Holz-Matrjoschkas sind von Ferm Living aus Kopenhagen, Gründungsjahr 2006, und beide Teile sind zu bestellen über den Onlineshop littlehipstar.

Mehr zum Thema 1/

Auch die Holzzitrone von Konges Sløjd, gegründet 2014 in Kopenhagen und zu bestellen über Smallable, fügt sich eher dem schicken Skandi-Minimalismus im Wohnzimmer als dem chaotischen Maximalismus im Kinderzimmer. Und wenn Mama die ganze Zeit am Handy hängt, dann hat der Nachwuchs: ein Holz-Festnetztelefon, von Liewood, (ebenfalls über littlehipstar). Hauptsache, es ist kein Holz-Smartphone, denn damit wären einige Eltern schon wieder gar nicht einverstanden.