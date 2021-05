Der perfekte Hocker : Die sind ganz schön aufgedreht

Einfacher kann ein Sitzmöbel kaum sein. Darum auch gilt der Hocker oder Schemel, der ohne Arm- und Rückenlehnen auskommen muss, als so wenig ansehnlich, dass man ihn lieber in der Scheune, im Keller oder sonstwo gut versteckt – und dennoch griffbereit aufbewahrt. Denn praktisch ist er, vor allem wenn er zusätzlich in der Höhe verstellbar ist. Wegen der schlichten Funktionalität sind Hocker seit einiger Zeit wieder im Kommen: Als beliebte Beisteller fehlen sie in keiner Sitzmöbel-Kollektion, auch weil sich unsere Bedürfnisse geändert haben. Langes Sitzen muss nicht mehr sein. Wer mal eben sein Laptop aufklappen will, braucht dafür keinen Schreibtisch – die Sitzfläche eines Hockers tut es auch.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Holger Scharping war schon als Kind von Hockern fasziniert. Vor allem von höhenverstellbaren. Der gelernte Tischler aus der Kleinstadt Karben im hessischen Wetteraukreis tüftelt seit vielen Jahren an einem perfekten Hocker. Das wichtigste Kriterium für ihn: Die Sitzfläche darf nicht wackeln. Fast allen Hockern, die ein Gewinde haben, ist nämlich gemeinsam, dass sie, wenn sie höher herausgedreht werden, ins Schlingern und aus dem Gleichgewicht geraten. Das Spiel könne dann bis zu zwei Zentimeter betragen, weiß der Sechsundfünfzigjährige aus eigener schlechter Erfahrung.

Eine lebenslange Garantie

Die Lösung des Problems: eine Trapezgewindespindel, wie sie im Maschinenbau eingesetzt wird. Das Gewinde steckt bei Scharping in einer Hülse, die das Spiel auffängt. Das dreiteilige Ganze ist aus unbehandeltem Schwarzstahl, die Teile kommen aus der Gegend von Regensburg, in Hessen habe er leider keinen qualitätvollen Zulieferer gefunden. Das Holz, Eiche Natur oder geräuchert, bearbeitet er, und die Hocker baut er selbst von Hand zusammen.

Mehr zum Thema 1/

Die Dreibeine gibt es in drei verschiedenen verstellbaren Höhen: als Universalhocker von 49 bis 59, für den Küchentresen von 62 bis 72 und für die Bartheke von 80 bis 90 Zentimetern. Bei den beiden höheren Versionen sind die Beine aus Stahl, weil sie zusätzlich eine Fußablage in Ringform haben. Scharping, dessen Label Schappo heißt, so wie er seit Kindertagen auch von seinen Eltern gerufen wird, gibt seinen Hockern eine lebenslange Garantie – und tüftelt schon an weiteren Möbelstücken: handgefertigten Beistelltischen.