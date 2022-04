Hochzeitsplanung : Suche Brautkleid – zur Miete

Aktualisiert am

Ein gemietetes Brautkleid macht auf den Hochzeitsbildern genauso viel her wie ein gekauftes. Bild: Frank Röth

Der Lifestyle von Carrie und Boris Johnson, dem First Couple von Großbritannien, ist dank einiger Skandale recht gut durchleuchtet. Da war der „John-Lewis-Albtraum“, als den Carrie das zweckmäßige Mobiliar in den privaten Räumlichkeiten in der Downing Street verspottete, nach einem Hersteller, der bei vielen Briten populär ist; die angeblich notwendigen Renovierungskosten sollen sich auf weit mehr als 100.000 Pfund belaufen haben.

Ein Kleid für 45 Pfund

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Da waren auch die diversen Partys für Mitarbeiter in dunklen Lockdown-Tagen; gerade musste der Premier für die Verletzung der Kontaktbeschränkungen ein Strafgeld der Polizei hinnehmen. „Wallpapergate“, in Anspielung auf die teuren Tapeten im Hause Johnson, „Partygate“ – und „Cakegate“, denn auch anlässlich des Geburtstags des Premierministers im Lockdown gab es Ständchen und Kuchen: Das Ehepaar Johnson, so der Eindruck, setzt häufig auf die hedonistische Karte.