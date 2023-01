D a, wo früher ein Café „Das Ende der Welt“ hieß, beginnt heute der Kosmos des Schneiders. An der Berliner Chausseestraße, wo Mitte in den Wedding übergeht, direkt gegenüber der raumschiffartigen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes, ist das Atelier des Maßschneiders Egon Brandstetter. Bisher nur einem kleinen Liebhaberkreis bekannt, könnte sein Name bald berühmt werden. Denn sein Laden ist der zentrale Ort in den ersten Minuten des neuen Hollywood-Films „Tár“, in dem Cate Blanchett eine lesbische Dirigentin spielt, die als erste Frau ein großes deutsches Orchester leitet. Für ihre Rolle wurde die Dreiundfünfzigjährige bei den Filmfestspielen in Venedig als „Beste Darstellerin“ ausgezeichnet. Der Film ist in den Vereinigten Staaten im Oktober mit großem Erfolg angelaufen, in Deutschland kommt er im Februar in die Kinos. Im offiziellen Trailer sieht man Blanchett in Brandstetters Atelier bei einer Anprobe, man sieht, wie eine große Schere durch dunkelgrünen Stoff fährt. Und man sieht ihn, Egon Brandstetter, den spielen, der er ist: einen Schneider.