Heidi Klum und Tim Gunn : „Wir sind praktisch verheiratet“

In der Castingshow „Project Runway“ suchten Heidi Klum und Tim Gunn gemeinsam nach neuen Designern. Nun starten beide ein neues Projekt. Im Interview sprechen sie über „Making the Cut“, Diversität in der Modebranche und ihr Verhältnis zueinander.

Heidi Klum und Tim Gunn bei einem ihrer ersten Auftritte in ihrer neuen Show „Making the Cut“. Bild: AP

Noch bevor Heid Klum in Deutschland nach Nachwuchsmodels suchte, nahm sie im amerikanischen Fernsehen bereits Modedesigner und -designerinnen unter die Lupe. „Project Runway“ heißt die Show, die Klum als Moderatorin und Jurorin sowie den Designprofessor Tim Gunn als Mentor zu Emmy-Gewinnern machte. Gerade lief in den Vereinigten Staaten die 18. Staffel der Sendung. Klum und Gunn sind jedoch in den letzten beiden Staffeln nicht mehr dabei gewesen. Stattdessen hat das Duo beim Streamingdienst Amazon Prime angeheuert und präsentiert dort nun eine neue, ähnlich gelagerte Show namens „Making the Cut“. Seit dem 27. März sind jeden Freitag zwei neue Folgen zu sehen, an deren Ende einer der elf konkurrierenden internationalen Designer den Gewinn von einer Million Dollar einstreichen, sowie eine Kollektion auf Amazon verkaufen darf.

Frau Klum und Mr. Gunn, vor Ihrer neuen Show „Making the Cut“ haben Sie beide bereits 16 Staffeln lang bei der Sendung „Project Runway“ zusammengearbeitet. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre erste Begegnung?

Klum: Na klar, das war 2004. An der Parsons School of Design in New York.

Gunn: Genau, dort im Innenhof. Ich leitete damals an der Schule den Bereich Modedesign – und meine Knie schlotterten vor Nervosität, als ich Heidi kennen lernte. Ich konnte wirklich kaum stehen.

Klum: Das Budget für die Show war in der ersten Staffel nicht hoch. Wir drehten in einigen Räumen der Schule, weil gerade Sommerferien waren. Aber natürlich gab es keine Garderoben oder so. Tim war so nett, dass ich sein Büro nutzen durfte. Also brachte ich all meine Klamotten, Schuhe, Gürtel und Ohrringe mit und breitete mich bei ihm aus. Es sah aus als sei ein Tornado durchgefegt.

Gunn: Ich fand das wunderbar. Mein Büro war ein Heidi Klum-Schrein. Herrlich!

„Project Runway“ wurde sehr schnell sehr populär. Was war das Erfolgsrezept?

Klum: Ich glaube, die Leute sehen einfach gerne Kreativität. Talentierten Menschen zuzusehen, wie sie etwas in sehr kurzer Zeit entstehen lassen – das ist immer faszinierend. Außerdem machen sich selbst Leute, die gerne Kleidung kaufen, eher selten Gedanken, was da eigentlich hinter steckt und wie sie entworfen oder gemacht wird. Wir erlaubten plötzlich einen Blick hinter die Kulissen des Modedesigns, was damals wirklich etwas Neues war.

Merkten Sie gleich, dass die Sendung etwas Besonderes war?

Gunn: Wirklich bewusst wurde uns das, als die erste Staffel direkt für einen Emmy nominiert wurde. Auf diese Weise gesagt zu bekommen, dass unsere Show womöglich tatsächlich so gut ist, wie wir das fanden, war für Heidi, die Produzenten und mich eine Genugtuung.

Es gibt „Project Runway“ immer noch, aber Sie beide nahmen 2017 Ihren Hut. Was führte zu diesem Abgang – und der Entstehung einer neuen, eigenen Show?

Klum: Schon in den letzten paar Jahren hatte ich mir oft gewünscht, ein paar Dinge anders zu machen und Neues auszuprobieren. Doch da waren uns die Hände gebunden, denn niemand wollte am bewährten Konzept rütteln. Außerdem gab es gewisse Verpflichtungen gegenüber Sponsoren, die beteiligt waren. Uns fehlte die Freiheit, so kreativ zu sein wie wir wollten. Als dann plötzlich ein Senderwechsel anstand, war das für mich ein Zeichen, die Sache zu überdenken – und anderswo noch einmal neu anzufangen.

Womit waren Sie denn unzufrieden im alten Format?

Gunn: Da gab es ganz unterschiedliche Faktoren, die sich irgendwann summierten. Heidi und ich wollten zum Beispiel relativ früh, dass in der Sendung Models mit ganz unterschiedlichen Körpergrößen und -typen zum Einsatz kommen. Aber es dauerte viele Staffeln, bis wir den Sender überzeugt hatten.